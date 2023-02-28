Експорт електроенергії працюватиме на відновлення української економіки та енергетики – Центр економічного відновлення

Зараз вже постало питання диспетчерських обмежень «зеленої» генерації у години профіциту

Експортуючи електроенергію в години профіциту Україна зможе залучити додаткові кошти, які будуть працювати на відновлення української економіки. Про це заявив керівник «Центру економічного відновлення» та радник Премʼєр-міністра України на громадських засадах Кирило Криволап у коментарі ExPro.

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«Аби уникнути обмежень та не витрачати мільйони гривень на компенсацію, доцільно було б під час профіциту спрямувати цю електроенергію в Європу, що дозволить заробляти на надмірній генерації. Так гроші від експорту електроенергії працюватимуть на відновлення української економіки», – сказав він.

Криволап зазначив, що зараз вже постало питання диспетчерських обмежень «зеленої» генерації у години профіциту, які оператор системи передачі НЕК «Укренерго» буде вимушений оплачувати. Він підкреслив, що було б правильно залишити ці кошти у системного оператора, особливо враховуючи масштаб руйнувань енергетичного обладнання Радник прем’єра наголосив, що, аби наступний опалювальний сезон не став викликом для країни, враховуючи значні руйнування інфраструктури, необхідно максимально забезпечити енергетичний сектор коштами на відновлення.

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Нагадаємо, голова комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної Ради України Андрій Герус вважає, що скоро перед Україною може постати питання про відновлення експорту електроенергії за кордон у денні години зі збереженням імпорту у вечірні.