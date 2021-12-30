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    Перуанські шамани «очистили» Зеленського і зробили прогноз щодо війни з Росією

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    Світлина Зеленського вперше потрапила на ритуал очищення у перуанських шаманів - Перуанські шамани «очистили» Зеленського і зробили прогноз щодо війни з Росією
    Світлина Зеленського вперше потрапила на ритуал очищення у перуанських шаманів
    скріншот з відео

    Шаман вважає, що нападу Росії не буде

    Напередодні Нового року перуанські шамани влаштували ритуал очищення. Для цього вони використали портрети світових політиків, серед яких був і Володимир Зеленський. Як повідомляє SBS News, для ритуалу шамани зібралися на пагорбі Сан-Крістобаль у Лімі.

    Від чого саме очищують світлини політиків – шамани не уточнили. Крім того, вони вирішили не давати глобальних політичних прогнозів на наступний рік.

    Під час містичної церемонії шамани співали та танцювали, просячи у духів закінчення пандемії Covid-19 у 2022 році та миру між країнами.

    При цьому одними з найголовніших атрибутів ритуалу були портрети світових лідерів, серед яких, окрім Зеленського, були також президент США Джо Байден, голова кремлівського режиму Володимир Путін та Ніколас Мадуро, який узурпував владу у Венесуелі.

    «Ми провели ритуал, щоб у всьому світі був мир, і щоб пандемія припинилася і зникла зі світу. Щоб вона більше не впливала на людей», – розповів один з шаманів, запевнивши, що пандемія закінчиться вже наступного року.

    Зауважимо, що Володимир Зеленський, а точніше його портрет, вперше взяв участь у церемонії. Зазначається, що такі обряди проводять щороку – зазвичай беруть світлини чинного президента США та російського очільника Путіна. Під час обряду шамани танцюють ритуальні танці та грають на своїх національних інструментах.

    Шамани пророкують на 2022 рік «економічну кризу» в Європі та наголошують на тому, що загроза російського вторгнення в Україну існуватиме. Один з шаманів сказав у коментарі журналістам, що світова увага прикута до можливого нападу Росії на Україну. Однак, за його прогнозом, цього не відбудеться.

    «Дехто бачив вторгнення російського уряду в Україну, але це не відбудеться. Цього не буде», – підкреслив шаман.

    Він додав, що сторони, тобто Росія та Україна, укладуть якийсь договір на хороших умовах.

    Теги: Росія США Путін Володимир Зеленський Україна президент Південна Америка
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    Перуанські шамани «очистили» Зеленського і зробили прогноз щодо війни з Росією