Зеленський відповів на петиції про обов’язкову вакцинацію

Президент попросив уряд з’ясувати, чи були випадки використання прострочених вакцин

Президент Володимир Зеленський відповів на обидві петиції щодо вимоги скасування примусової вакцинації населення, які набрали необхідні 25 тисяч підписів. Мова йде про петицію № 22/123600-еп «Відміна примусової вакцинації населення» Дмитра Зінькевича та електронну петицію № 22/123656-еп «Повне скасування карантину та добровільно-примусової вакцинації від Covid-19» Юрія Ахрамейка.

У відповідях президента, які є майже однаковими за змістом та контекстом, зазначається, що в українському законодавстві прописаний обов’язок громадян не лише піклуватися про своє здоров’я та здоров’я дітей, а й не шкодити здоров’ю інших громадян. Для цього у передбачених законодавством випадках українці повинні проходити профілактичні медичні огляди і робити щеплення від низки хворіб.

«Наразі тенденції до посилення негативного впливу біологічних чинників на населення та навколишнє природне середовище вимагають нових системних дій і рішень», – пояснив Зеленський рішення про запровадження обов’язкової вакцинації для представників певних професій.

Президент додав, що звернувся до уряду з проханням з’ясувати, чи були випадки використання прострочених вакцин, і в разі необхідності вжити відповідних заходів реагування, адже лише такі інциденти можуть нести небезпеку для суспільства та кожної людини зокрема.

У Міністерстві охорони здоров'я раніше заявляли, що в Україні немає примусової вакцинації, а є обов'язкова. Відомство визначило перелік осіб, які підпадають під неї.

Нагадаємо, в Україні почали робити третє ковід-щеплення. Також у МОЗ припускають, що третє щеплення від Covid може стати обов'язковим в Україні.

Напередодні Центр громадського здоров’я назвав кількість українців, які мають протипоказання до вакцинації.

До слова, 29 грудня із психлікарні вийшов головний «антивакцинатор» українців.