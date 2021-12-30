Зеленський збирає передноворічну РНБО: що обговорять

Досі не відомо, чи Рада наацбезпеки впроваджуватиме нові санкції

Президент Володимир Зеленський скликав чергове засідання Ради національної безпеки і оборони. Воно відбудеться сьогодні, 30 грудня. Засідання має розпочатися о 15:00.

Серед питань, запланованих до розгляду Радою національної безпеки та оборони сьогодні, – стан Збройних сил України, ситуація з коронавірусом, енергетика та реалізація президентської програми «Зелена країна».

На уточнююче запитання, чи є в порядку денному передноворічнного засідання запровадження санкцій, джерело ЗМІ зазначило: «питання санкційної політики – на стадії вирішення щодо винесення на розгляд засідання».

Спочатку засідання РНБО скликали на 29 грудня, але за день до проведення його перенесли на 30 грудня. Як пояснили в апараті РНБО, перенести засідання вирішили через розширення порядку денного.

Зазначимо, попереднє засідання РНБО відбулося на початку листопада і стосувалося переважно ситуації з мігрантами на польсько-білоруському кордоні.

До слова, за оцінками РНБО, Росія завезла 600 тисяч своїх громадян на територію тимчасово окупованого Криму, чим створює на півострові плацдарм для впливу в регіоні.

Також секретар РНБО Олексій Данілов оцінив можливість вторгнення Росії в Україну. Він зокрема, запевнив, що народ захищатиме Україну та сформує рух опору.

До слова, раніше адвокат п’ятого президента Петра Порошенка Ілля Новіков заявив, що РНБО може запровадити проти нього санкції та заарештувати його активи. Новіков зазначив, що наступні два-три тижні покажуть, чи наважиться влада застосувати санкції РНБО щодо Порошенка.

21 грудня «Слуга народу» відповів, чи запровадять санкції проти Порошенка.

«Главкому» стало відомо, що в Офісі генпрокурора підписали арешт Порошенку.



