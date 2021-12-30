Ініціативна група «Першого грудня» застерігає Зеленського від репресій проти Порошенка

Правозахисники раніше попереджали Януковича, що його режим приречений на поразку, але він не послухав

Вручення підозри у вчиненні державної зради та сприянні терористичній організації п’ятому президенту України Петру Порошенку – один із проявів небезпечного крену в політиці шостого президента Володимира Зеленського. Таку заяву зробила Ініціативна група «Першого грудня».

Громадські діячі наголошують, що підозра має бути обґрунтованою, але в офіційній версії вона не містить жодного аргументу, який би доводив такий умисел.

«Тому вона є юридично нікчемною і свідчить про очевидне політичне переслідування чинним президентом свого опонента. Як можна не бачити, що таке переслідування стане щедрим подарунком державі-агресору й викличе чергове розчарування союзників України, допомога з боку яких в умовах російської агресії є необхідною передумовою нашої перемоги?!», – йдеться у заяві об’єднання.

Правозахисники впевнені, що це переслідування лише поглибить розкол у державі, оскільки сподобається одним й гальванізує протест з боку інших.

«Чи цього хоче президент Зеленський, коли на кордонах нашої країни стоять ворожі війська? Так, ми усвідомлюємо, що в умовах граничних геополітичних викликів керівництву держави хотілося б мати суспільство, яке слухалось би його керма. Проте спроби зібрати це суспільство в «один кулак», згортаючи демократичні свободи й нарощуючи елементи авторитарності, насправді є погибельними, оскільки неминуче вестимуть до подальшого зловживання владою, а тоді до фактичного поглинання країни авторитарною Росією», – застерігає група «Першого грудня».

Автори звернення наголошують, що країну можна і треба консолідувати, опанувавши якісно іншу методологію, до якої не звикла наша система державного управління, а саме: невтомного узгодження своїх дій з політичними партнерами й опонентами, пошуку спільної стратегії національного розвитку на основі спільної ціннісної платформи.

«Більша відповідальність, яка завжди лягає на чинну владу, не знімає відповідальності за стан справ у державі з політичної еліти та громадянського суспільства загалом. Невимовно боляче дивитися на те, як взаємна ворожнеча – отой бич української історії – вкотре підриває наші сили й національні шанси. Єдине розділення, яке мали б дозволити собі українці в цей відповідальний момент, – це розділення на тих, хто особисто захищає країну від російської агресії, і тих, хто їм допомагає її захистити. Адже саме це й допомогло нам вистояти 2014 року. Не забуваймо, що в Кремлі добре знають наш національний характер, зокрема знають про руйнівну силу наших стихійних «чорних рад». І не лише знають, а й на них розраховують і їх повсякчас провокують.

Тому ще і ще раз закликаємо усіх нас: стишімо запал міжпартійних і міжособистісних суперечок! Навчімося розрізняти головне від другорядного – і єднаймося у цьому головному!», – заявляють громадські діячі.

Вони також нагадують Зеленському, що у 2010–2013 роках група «Першого грудня» намагалася остерегти Віктора Януковича та його команду, що політичний режим, який ігнорує громадянське суспільство, порушує права людини й не дотримується верховенства права, приречений на поразку.

«В цих умовах влада швидко втрачає легітимність. Сьогодні ми хотіли б спрямувати свій остережний голос як до Президента Зеленського, так і до всіх учасників політичного процесу. Потенціал України неймовірний, і гріш ціна буде всім нам, якщо ми його змарнуємо!», – наголошують правозахисники.

У своєму зверненні громадські діячі наголосили, що останнім часом помітними стають спроби зменшити в країні політичну свободу. Адже знову з’явилися «темники», наявні ознаки цензури. І діалог з громадянським суспільством зводиться до рівня окремих пресконференцій та слухань на засіданнях парламентських комітетів.

«Влада намагається «зачистити» медіаринок, використовує правоохоронні органи і суди для залякування своїх опонентів і протестних громадянських рухів. Прикладом можуть слугувати десятки кримінальних проваджень, відкритих проти чиновників місцевої влади Києва, які тривають вже більше ніж пів року. Мета очевидна: перебрати під свій контроль більшість повноважень КМДА щодо Києва і заодно очорнити Віталія Кличка з його найменшим антирейтингом в 12%», – додали експерти.

Як повідомляв «Главком», 29 грудня о 7 ранку силовики провели обшуки у першого помічника Петра Порошенка, дипломата Юрія Оніщенка та у народного депутата восьмого скликання Сергія Березенка. Турчинов переконаний, що влада у такий спосіб намагається відволікти увагу суспільства «від своєї провальної політики і від стрімкого падіння рейтингів». Він, зокрема, зазначив, що за останніми опитуваннями Центру Разумкова та Демініціатив, Петро Порошенко вже випереджає Володимира Зеленського у другому турі виборів президента.

Турчинов вважає, що обшуки у представників «Євросолідарності» лише наближають кінець «зеленої влади».

Нагадаємо, українські та іноземні дипломати засудили політичні переслідування проти Порошенка.

Раніше «Главкому» стало відомо, що в Офісі генпрокурора підписали арешт Порошенку. Водночас наразі відомо, що Печерський суд не отримував клопотання про арешт Порошенка.

Наразі Петро Порошенко перебуває з робочим візитом у Європі. Він обіцяв повернутися в Україну на початку січня. П'ятий президент зазначив, що не збирається узгоджувати свій графік із Зеленським.

До слова, проти прокурора, який підписав арешт Порошенку, відкрито дисциплінарне провадження. Заступник генпрокурор Олексій Симоненко був гостем на дні народженні скандального заступника Єрмака Олега Татарова, підозрюваного в корупції.

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