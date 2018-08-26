«Застали зненацька»: в КНДР здивовані рішенням Трампа скасувати візит Помпео в Сеул



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Дональд Трамп

Представники Сеула дізналися про скасування візиту держсекретаря безпосередньо перед твітом Трампа

Офіційних осіб у Сеулі заскочило зненацька рішення президента США Дональда Трампа скасувати візит держсекретаря Майкла Помпео в КНДР.

Про це повідомляє CNN.

За словами джерел телеканалу, представники Сеула дізналися про скасування візиту держсекретаря безпосередньо перед твітом Трампа. Ця звістка «застала зненацька південнокорейських дипломатів».

Відзначається, що ще за десять хвилин до скасування візиту співробітники Держдепу проводили нараду посольств країн-союзниць, присвячену питанням майбутньої поїздки Помпео в КНДР.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відклав поїздку держсекретаря Майка Помпео в Північну Корею. На думку глави Білого дому, США не роблять достатніх успіхів у денуклеризації КНДР

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