Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Пілотка, мішок та солдатська каша. Московський музей запустив Z-квест для дітей

Надія Клочко
glavcom.ua
Пілотка, мішок та солдатська каша. Московський музей запустив Z-квест для дітей
Музей у Москві анонсував новорічне свято у стилі «побєдобєсія»
скріншот із відео

Російський музей влаштовує «спеціальну військову операцію» для дітей

Московський Музей Перемоги анонсував новорічний квест для дітей віком від шести до 12 років під назвою «Елка Победы. Zащитить Новый год». Він проходитиме у музеї з 24 грудня по 8 січня 2023 року.

За сюжетом, учасники квесту вирушать 1945 року, щоб перемогти «темні сили», які «знов підняли голову і хочуть повернути історію назад».

Пілотка, мішок та солдатська каша. Московський музей запустив Z-квест для дітей фото 1

«Упоравшись з усіма перешкодами, кожен стане справжнім захисником Батьківщини!» – йдеться в анонсі дитячого свята.

У вартість квитка входить тематичний подарунок – учасникам квесту вручать солдатську пілотку, фірмовий камуфляжний мішок та дві упаковки солдатської каші.

Пілотка, мішок та солдатська каша. Московський музей запустив Z-квест для дітей фото 2

Нагадаємо, раніше у Росії двоє дітей спалили макет реактивної системи залпового вогню «Град». Інцидент стався у Воронезькій області.

Також раніше у місті Чехов у російському Підмосков’ї чиновники організували дитяче свято. Аніматори розважали дітей під пісню, яка містить нецензурні висловлювання. Захід відбувався у міському парку культури та відпочинку. Аніматори провели конкурси для дітей та дорослих, також на свято покликали діджея, який відповідав за музику.

Теги: День Перемоги росія пропаганда діти війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Росії депутат збив дитину та втік з місця ДТП
У Росії депутат збив дитину та залишив її помирати на дорозі (відео)
Вчора, 23:07
Собчак впевнена, що її ненавидять просто за те, що вона «ні в чиїйсь тусовці»
Собчак, яка втекла з Росії, вперше вийшла на зв'язок і заявила, що «у великій біді»
29 жовтня, 20:32
Під вогнем ЗСУ «добровольчий» підрозділ був вщент розбитий за тиждень
В Росії чоловікам пропонують вбивати українців в обмін на списання боргів (відео)
29 жовтня, 13:25

Соціум

Пілотка, мішок та солдатська каша. Московський музей запустив Z-квест для дітей
Пілотка, мішок та солдатська каша. Московський музей запустив Z-квест для дітей
Обвал мосту в Індії. Щонайменше 140 загиблих, триває пошукова операція (відео)
Обвал мосту в Індії. Щонайменше 140 загиблих, триває пошукова операція (відео)
До Європи зі США прибуде ударна група кораблів із винищувачами
До Європи зі США прибуде ударна група кораблів із винищувачами
Обвал мосту в Індії. Кількість жертв збільшилася
Обвал мосту в Індії. Кількість жертв збільшилася
У Росії депутат збив дитину та залишив її помирати на дорозі (відео)
У Росії депутат збив дитину та залишив її помирати на дорозі (відео)
У Москві через негоду сталося кілька масштабних ДТП (відео)
У Москві через негоду сталося кілька масштабних ДТП (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
100K
Путін хоче переговорів з Україною. Кремль послав черговий сигнал
56K
Хто зробив Володю фашистом. Філософ, на якого молиться Путін
18K
У Херсоні прогриміли вибухи
15K
У Росії вибухнула «брудна бомба»: мільйонне місто тоне у фекаліях
14K
Запуск ракет. В Україні масштабна повітряна тривога: мапа (оновлено)
11K
Українців не зламати. Експерти росТБ визнали злочини Путіна проти мирного населення

Новини

ЗСУ відбили 11 ворожих атак у трьох областях – Генштаб
Сьогодні, 07:30
Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон техніки і «кадировців»
Вчора, 07:06
У російських лікарнях колапс через велику кількість поранених рашистів
29 жовтня, 07:31
На Донеччині ЗСУ знищили 300 окупантів, що готувались до атаки – Генштаб
29 жовтня, 07:11
Незалежність Калмикії та прогноз щодо зарплат українців. П'ять головних новин 28 жовтня
28 жовтня, 21:00
ЗСУ за добу уразили 25 районів зосередження окупантів – Генштаб
28 жовтня, 07:24

Прес-релізи

В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
27 жовтня, 12:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту