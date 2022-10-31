Пілотка, мішок та солдатська каша. Московський музей запустив Z-квест для дітей

Музей у Москві анонсував новорічне свято у стилі «побєдобєсія»

Російський музей влаштовує «спеціальну військову операцію» для дітей

Московський Музей Перемоги анонсував новорічний квест для дітей віком від шести до 12 років під назвою «Елка Победы. Zащитить Новый год». Він проходитиме у музеї з 24 грудня по 8 січня 2023 року.

За сюжетом, учасники квесту вирушать 1945 року, щоб перемогти «темні сили», які «знов підняли голову і хочуть повернути історію назад».

«Упоравшись з усіма перешкодами, кожен стане справжнім захисником Батьківщини!» – йдеться в анонсі дитячого свята.

У вартість квитка входить тематичний подарунок – учасникам квесту вручать солдатську пілотку, фірмовий камуфляжний мішок та дві упаковки солдатської каші.

Нагадаємо, раніше у Росії двоє дітей спалили макет реактивної системи залпового вогню «Град». Інцидент стався у Воронезькій області.

Також раніше у місті Чехов у російському Підмосков’ї чиновники організували дитяче свято. Аніматори розважали дітей під пісню, яка містить нецензурні висловлювання. Захід відбувався у міському парку культури та відпочинку. Аніматори провели конкурси для дітей та дорослих, також на свято покликали діджея, який відповідав за музику.