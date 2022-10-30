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У Росії депутат збив дитину та залишив її помирати на дорозі (відео)

Альона Боженко
glavcom.ua
У Росії депутат збив дитину та залишив її помирати на дорозі (відео)
У Росії депутат збив дитину та втік з місця ДТП
скріншот

За інформацією ЗМІ, постраждалу дитину доставили в реанімацію у тяжкому стані

У Татарську Новосибірської області Росії депутат Сергій Мамонтов переїхав дитину і втік з місця злочину. Про це повідомляють російські ЗМІ.

У мережі оприлюднили кадри з камери відеоспостереження. Так, о 16:20 30 жовтня маленька дитина гуляла вулицею, як раптом з-за повороту вилетів автомобіль.

Водій не просто збив дитину, а прямо-таки переїхав її. Лише тоді чоловік зупинився, вийшов на вулицю та намагався підняти постраждалу. Проте в результаті чоловік сів за кермо своєї автівки і втік з місця ДТП залишивши дитину на дорозі.

За інформацією ЗМІ, постраждалу дитину доставили в реанімацію у тяжкому стані. Лікарі констатували перелом стегна та черепно-мозкову травму голови.

Нагадаємо, 30 жовтня у Москві різко погіршилися погодні умови, через що скасовано низку авіарейсів, а на дорогах затори через масштабні ДТП

 

Теги: депутат автомобіль чоловік відео дитина

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