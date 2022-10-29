В Росії чоловікам пропонують вбивати українців в обмін на списання боргів (відео)

Під вогнем ЗСУ «добровольчий» підрозділ був вщент розбитий за тиждень

Окупант розповів СБУ, що за тиждень після підписання контракту, його перекинули в зону бойових дій

Російська влада заманює чоловіків на віну, в обмін на списання боргів за комуналку. Про такий спосіб набору «добровольців» на війну в Україні розповів співробітникам СБУ черговий полонений з РФ.

Йому, уродженцю Бєлгорода, наприкінці літа прийшла повістка з військкомату. «Мені запропонували, оскільки у мене багато боргів та заборгованість по квартплаті, запропонували списання боргів в обмін на підписання контракту», – розповідає чоловік, як став стрільцем ЗС РФ.

Окупант повідомив, що їх, «новобранців», обіцяли тримати на кордоні з Україною. Натомість, за тиждень після підписання контракту, перекинули в зону бойових дій на Донецькому напрямку.

Під вогнем ЗСУ «добровольчий» підрозділ був вщент розбитий за тиждень. Ті ж, кому вдалося вціліти, вирішили добиратися пішки до російського кордону. Та після понад 3-х тижнів блукань його взяли в полон бійці Сил оборони України.

Нагадаємо, триває 248-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Водяне, Кам’янка та Невельське Донецької області.