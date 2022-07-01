Музика з матюками. У Росії чиновники влаштували дітям незвичне свято (відео)

Нікого з учасників свята зміст пісні не збентежив

У місті Чехов у російському Підмосков’ї провели чиновники організували дитяче свято. Аніматори розважали дітей під пісню Suck my dick гурту Little Big.

Захід відбувався у міському парку культури та відпочинку. Аніматори провели конкурси для дітей та дорослих, також на свято покликали діджея, який відповідав за музику.

На заході також була присутня представниця міської адміністрації.

Як відомо, Little Big – російський панк-рейв-гурт зі Санкт-Петербурга. Мали представляти Росію на «Євробаченні» 2020 року з піснею «Uno». Конкурс запланували провести з 12 по 16 травня 2020 року в концертному залі Ahoy в Роттердамі (Нідерланди), але скасували через пандемію коронавірусу.

Раніше гурт Little Big випустив кліп на пісню Generation Cancellation, в якому різко засудив війну в Україні. Кліп став першою творчою роботою групи за останні вісім місяців і, відповідно, першим публічним висловлюванням з початку вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, раніше житель Волгодонська Ростовської області Росії виніс у публічну площину обурення тим, що дитячий майданчик у його районі пофарбовано у жовто-сині кольори. Чоловік помітив свіжопофарбований дитячий майданчик і задався питанням – невже в керуючих компаніях немає інших фарб. Мовляв, ця кольорова гама дуже нагадала йому прапор України.

Також раніше повідомлялося, що у Єкатеринбурзі у День Росії було відкрито пам’ятник у вигляді букви Z – символа вторгнення російських військ в Україну. Фігуру зроблено із залізних рейок та пофарбовано у кольори георгіївської стрічки. Літеру Z розміщено на території залізничного сполучення Центрального військового округу.