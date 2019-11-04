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    Події в Україні

    Військові ЗСУ відпрацювали бойові стрільби з ракетних комплексів С-300 (відео)

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    Військові навчання проводилися&nbsp;в умовах, максимально наближених до бойових - Військові ЗСУ відпрацювали бойові стрільби з ракетних комплексів С-300 (відео)
    Військові навчання проводилися в умовах, максимально наближених до бойових

    Військові виконали бойові стрільби із зенітних ракетних комплексів С-300ПТ як по повітряних, так і наземних цілях

    Повітряне командування «Схід» оприлюднило відео бойових стрільб Харківського зенітного ракетного полку, які провели на полігоні Ягорлик у Херсонській області в рамках тактичних навчань.

    Військові виконали бойові стрільби із зенітних ракетних комплексів С-300ПТ як по повітряних, так і наземних цілях, позначали засоби повітряного нападу противника.

    Як повідомили в командуванні, разом із харківським полком бойові пуски ракет зробили і зенітники з Нікополя, які виконують завдання в зоні проведення операції Об'єднаних сил.

    Під час тактичних навчань офіцери управління та підрозділи ПвК «Схід» в умовах, максимально наближених до бойових, використовували сучасний автоматизований мобільний командний пункт «Ореанда».

    На завершальному етапі навчань усі підрозділи повернулися в пункти постійної дислокації і приступили до несення бойового чергування.

    Раніше повідомлялося, що Збройні сили України проведуть навчальні ракетні стрільби на випробувальному полігоні Ягорлик в Херсонській області з 31 жовтня по 4 листопада.

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