Військові ЗСУ відпрацювали бойові стрільби з ракетних комплексів С-300 (відео)
Військові виконали бойові стрільби із зенітних ракетних комплексів С-300ПТ як по повітряних, так і наземних цілях
Повітряне командування «Схід» оприлюднило відео бойових стрільб Харківського зенітного ракетного полку, які провели на полігоні Ягорлик у Херсонській області в рамках тактичних навчань.
Військові виконали бойові стрільби із зенітних ракетних комплексів С-300ПТ як по повітряних, так і наземних цілях, позначали засоби повітряного нападу противника.
Як повідомили в командуванні, разом із харківським полком бойові пуски ракет зробили і зенітники з Нікополя, які виконують завдання в зоні проведення операції Об'єднаних сил.
Під час тактичних навчань офіцери управління та підрозділи ПвК «Схід» в умовах, максимально наближених до бойових, використовували сучасний автоматизований мобільний командний пункт «Ореанда».
На завершальному етапі навчань усі підрозділи повернулися в пункти постійної дислокації і приступили до несення бойового чергування.
Раніше повідомлялося, що Збройні сили України проведуть навчальні ракетні стрільби на випробувальному полігоні Ягорлик в Херсонській області з 31 жовтня по 4 листопада.