Військові ЗСУ відпрацювали бойові стрільби з ракетних комплексів С-300 (відео)



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Військові навчання проводилися в умовах, максимально наближених до бойових

Військові виконали бойові стрільби із зенітних ракетних комплексів С-300ПТ як по повітряних, так і наземних цілях

Повітряне командування «Схід» оприлюднило відео бойових стрільб Харківського зенітного ракетного полку, які провели на полігоні Ягорлик у Херсонській області в рамках тактичних навчань.

Військові виконали бойові стрільби із зенітних ракетних комплексів С-300ПТ як по повітряних, так і наземних цілях, позначали засоби повітряного нападу противника.

Як повідомили в командуванні, разом із харківським полком бойові пуски ракет зробили і зенітники з Нікополя, які виконують завдання в зоні проведення операції Об'єднаних сил.

Під час тактичних навчань офіцери управління та підрозділи ПвК «Схід» в умовах, максимально наближених до бойових, використовували сучасний автоматизований мобільний командний пункт «Ореанда».

На завершальному етапі навчань усі підрозділи повернулися в пункти постійної дислокації і приступили до несення бойового чергування.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України проведуть навчальні ракетні стрільби на випробувальному полігоні Ягорлик в Херсонській області з 31 жовтня по 4 листопада.