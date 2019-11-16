Індія випробувала балістичну ракету, здатну нести ядерний заряд



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Індія провела випробування балістичної ракети Agni II

Ракета була запущена на дві тисячі кілометрів

В Індії проведено успішні випробування балістичної ракети середнього радіусу дії Agni II. Про це в суботу, 16 листопада, повідомили у Командуванні стратегічних сил країни.

«Ракета, здатна нести ядерний боєзаряд, була запущена на дальність дві тисячі кілометрів з полігону на острові Абдул Калам біля узбережжя східного штату Орісса», - йдеться в повідомленні.

Agni II вразила навчальну ціль, додали в Командуванні стратегічних сил.

На цей час на озброєнні Індії стоять балістичні ракети від Agni-1 до Agni-4 з дальністю дії 700-3,5 тисячі кілометрів, здатні нести ядерні боєголовки.

Індія також проводить випробування балістичної ракети Agni-5 з радіусом дії 5-5,5 тисяч кілометрів.

До слова, у Японії застерегли США від розміщення ракет проти Китаю на півдні країни.