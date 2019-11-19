Британія навчатиме українських військових за новою програмою



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Навчання військових буде проходити за восьми напрямками

Операція Orbital в Україні була розпочата в 2015 році, але навчати військових за нею починають тільки зараз

Британські інструктори почали навчання 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького в рамках навчально-тренувальної місії операції ORBITAL. Про це повідомила прес-служба бригади у Facebook у вівторок, 19 листопада.

При цьому наголошується, що операція Orbital в Україні була розпочата в 2015 році, але українські військові пройдуть такі навчання вперше.

Навчання буде проходити за восьми напрямками: курс підготовки командирів взводів, курс підготовки старшого і молодшого сержантського складу, курс базової піхотної підготовки, курс розвідки, курси для інструкторів - підготовка марксменів (принципи влучної стрільби), тактична медицина і мінна безпека.

«Основна мета цих навчань - підготовка наших воїнів до ведення бойових дій у різних умовах і приведення наших підрозділів у відповідність до стандартів держав-членів НАТО. Під час занять військовослужбовці вивчатимуть тактику ведення бойових дій в різних умовах, удосконалюватимуть особисті навички та тренуватимуться діяти малими підрозділами», - сказано в повідомленні.