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    Північна Корея розірвала дипломатичні відносини із Малайзією

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    Скандал почався через північнокорейського підприємця, якого підозрюють у постачанні предметів розкоші із Сінгапуру до Пхеньяну в порушення санкцій ООН - Північна Корея розірвала дипломатичні відносини із Малайзією
    Скандал почався через північнокорейського підприємця, якого підозрюють у постачанні предметів розкоші із Сінгапуру до Пхеньяну в порушення санкцій ООН

    МЗС КНДР оголосило про повне припинення дипломатичних відносин із Малайзією, яка «вчинила дуже ворожу дію стосовно Північної Кореї»

    Північна Корея розірвала дипломатичні відносини із Малайзією через рішення Верховного суду країни видати США громадянина КНДР, якого підозрюють у відмиванні коштів.

    Як це оголосили у МЗС КНДР.

    «МЗС КНДР оголошує про повне припинення дипломатичних відносин із Малайзією, яка вчинила дуже ворожу дію стосовно Північної Кореї, піддавшись на тиск США», – заявили у МЗС.

    У відомстві зазначили, що чоловік, через якого зчинилася суперечка, займався «законним зовнішньоторговельними діями» та попередили Малайзію про те, що вона «нестиме повну відповідальність за усі наслідки для відносин між двома державами».

    Нагадаємо, північнокорейського підприємця, який проживає у Малайзії, підозрюють у постачанні предметів розкоші із Сінгапуру до Пхеньяну в порушення санкцій ООН.

    Згідно із рішенням Верховного суду Малайзії, його буде передано США.

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    Теги: МЗС дипломатія США Малайзія дипломатичний конфлікт політика Північна Корея
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