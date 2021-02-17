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    Дружина Кім Чен Ина вперше за рік з’явилася на публіці (фото)

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    <p>Кім Чен Ин з дружиною Лі Соль Джу</p> - Дружина Кім Чен Ина вперше за рік з’явилася на публіці (фото)

    Кім Чен Ин з дружиною Лі Соль Джу

    Фото: Rodong Sinmun

    Пара відвідала концерт приурочений до дня народження покійного батька Кім Чен Ина Кім Чен Іра

    Дружина північнокорейського лідера Кім Чен Ина – Лі Соль Джу – вперше за більш ніж рік з'явилася на публіці. Вона приєднавшись до свого чоловіка на концерті в одне з найбільших свят КНДР.

    Фото Соль Джу опублікували в північнокорейських державних ЗМІ, пише Reuters.

    Так, офіційна газета правлячої Робочої партії Rodong Sinmun опублікувала фотографії пари на заході, присвяченому дню народження покійного батька Кім Чен Ина і колишнього лідера Кім Чен Іра.

    Рі Соль Джу часто супроводжувала Кім Чен Ина на великих публічних заходах, а з січня минулого року її не бачили на заході з нагоди місячного новорічного свята, що розпалювало чутки про стан її здоров'я і можливу вагітність.

    «Розвідка вважає, що Лі та Кім мають трьох дітей, про яких відомо мало», – додає Reuters.

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    Дружина Кім Чен Ина вперше за рік з’явилася на публіці (фото)
    Дружина Кім Чен Ина вперше за рік з’явилася на публіці (фото)
    Дружина Кім Чен Ина вперше за рік з’явилася на публіці (фото)

    ЗМІ також звертає увагу, що жодна людина на нових опублікованих північнокорейським виданням фотографія, не носить масок й не дотримується дистанції, на відміну від попередніх світлин.

    Нагадаємо, у жовтні 2020 року Кім Чен Ин вибачився перед народом та розплакався.

    Теги: свята Північна Корея жінка дружина Кім Чен Ин концерт
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