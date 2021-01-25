Покарання – в’язниця: КНДР заборонила жителям розмовляти південнокорейським сленгом

У КНДР хочуть боротися з культурною експансією з Півдня

Тим, кого заскочать на перегляді фільмів чи серіалів або читанні книг із Південної Кореї, загрожує 15-річне ув’язнення

Влада Північної Кореї (КНДР) запровадила кримінальну відповідальність за перегляд південнокорейських фільмів і серіалів, читання південнокорейських книг і навіть вживання південнокорейського сленгу.

Це випливає з таємних документів, які отримало у своєму розпорядженні видання Rimjingang. Згідно з ними, в Північній Кореї 4 грудня 2020 року ухвалили закон про «усунення реакційних думок і культури», спрямований на боротьбу з південнокорейською культурною експансією.

Видання наводить текст виступу північнокорейського лідера Кім Чен Ина від вересня 2020 року. У ньому він критикує використання «маріонеткових слів» і «маріонеткового стилю» в північнокорейському суспільстві.

Зокрема, Кім Чен Ину не подобається використання його громадянами південнокорейських слів «oppa» і «dong-saeng», які означають, відповідно, «старший брат» і «молодша сестра», але не в значенні кровних родичів, а на позначення близьких друзів. Слово «oppa» також зустрічається в пісні південнокорейського репера Psy «Gangnam Style».

Відповідно до ухваленого закону, тим, кого заскочать на перегляді фільмів чи серіалів або читанні книг із Південної Кореї, загрожує 15-річне ув’язнення. Торговцям такими речами загрожує страта. А за друк тексту південнокорейською мовою передбачені два роки громадських робіт.

Як зазначає The Times, через тривале розділення Корейського півострова у двох його країнах дещо відмінна мова. А втім, попри жорстку цензуру в КНДР, там усе одно можна дивитися серіали чи фільми з Південної Кореї. Існує ціла індустрія таємного імпорту південнокорейського контенту.

До слова, Кім Чен Ин став генсеком Трудової партії КНДР.

Джерело: Громадське