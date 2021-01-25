  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Покарання – в’язниця: КНДР заборонила жителям розмовляти південнокорейським сленгом

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    <p>У КНДР хочуть боротися з культурною експансією з Півдня</p> - Покарання – в’язниця: КНДР заборонила жителям розмовляти південнокорейським сленгом

    У КНДР хочуть боротися з культурною експансією з Півдня

    Тим, кого заскочать на перегляді фільмів чи серіалів або читанні книг із Південної Кореї, загрожує 15-річне ув’язнення

    Влада Північної Кореї (КНДР) запровадила кримінальну відповідальність за перегляд південнокорейських фільмів і серіалів, читання південнокорейських книг і навіть вживання південнокорейського сленгу.

    Це випливає з таємних документів, які отримало у своєму розпорядженні видання Rimjingang. Згідно з ними, в Північній Кореї 4 грудня 2020 року ухвалили закон про «усунення реакційних думок і культури», спрямований на боротьбу з південнокорейською культурною експансією.

    Видання наводить текст виступу північнокорейського лідера Кім Чен Ина від вересня 2020 року. У ньому він критикує використання «маріонеткових слів» і «маріонеткового стилю» в північнокорейському суспільстві.

    Зокрема, Кім Чен Ину не подобається використання його громадянами південнокорейських слів «oppa» і «dong-saeng», які означають, відповідно, «старший брат» і «молодша сестра», але не в значенні кровних родичів, а на позначення близьких друзів. Слово «oppa» також зустрічається в пісні південнокорейського репера Psy «Gangnam Style».

    Відповідно до ухваленого закону, тим, кого заскочать на перегляді фільмів чи серіалів або читанні книг із Південної Кореї, загрожує 15-річне ув’язнення. Торговцям такими речами загрожує страта. А за друк тексту південнокорейською мовою передбачені два роки громадських робіт.

    Як зазначає The Times, через тривале розділення Корейського півострова у двох його країнах дещо відмінна мова. А втім, попри жорстку цензуру в КНДР, там усе одно можна дивитися серіали чи фільми з Південної Кореї. Існує ціла індустрія таємного імпорту південнокорейського контенту.

    До слова, Кім Чен Ин став генсеком Трудової партії КНДР.

    Джерело: Громадське

    Теги: книги Південна Корея мова політика Північна Корея в'язниця
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies