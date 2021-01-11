Кім Чен Ин став генсеком Трудової партії КНДР

Кім Чен Ин на з'їзді Трудової партії Північної Кореї в Пхеньяні

Раду партії знову перейменували в секретаріат, а лідер КНДР став генеральним секретарем

Лідера Північної Кореї Кім Чен Ина обрали на пост генерального секретаря правлячої Трудової партії. До цього політик обіймав посаду Голови цієї партії.

Раніше на шестиденній сесії восьмого з’їзду партії в Пхеньяні вирішили перейменувати її Виконавчу політичну раду в секретаріат.

Посаду генсекретаря ТПК займали спочатку засновник КНДР Кім Ір Сен, а потім його син Кім Чен Ір.

Після смерті лідера КНДР Кім Чен Іра у 2011 році секретаріат партії був реформований, тож новий очільник країни вже не міг стати генсеком.

Так, у 2011 році Кім Чен Ин отримав посаду верховного головнокомандувача КНДР, а пізніше став першим секретарем, головою центрального військового комітету ТПК та першим головою держкомітету оборони КНДР.

Вже у 2012 році Кім Чен Ин отримав звання маршала, голови партії, а у 2016 році став керівником керівник держради, яка замінила держкомітет оборони.

Тепер раду знову перейменували в секретаріат, а лідер КНДР став генеральним секретарем.

Раніше ЗМІ повідомили, що Кім Чен Ин вперше замість новорічного звернення написав жителям КНДР листа.

Раніше лідер Північної Кореї записував телезвернення, де розповідав про свої політичні плани. За цьогорічним зверненням уважно слідкували, щоб визначити, який вектор руху може обрати закрита країна. Проте замість відеозвернення Кім Чен Ин написав лист. «Це перше подібне новорічне привітання з 1995 року, коли батько Кіма Кім Чен Ир прийшов до влади», ─ пише видання.

Також на Новий рік правитель КНДР відвідав мавзолей, де лежать попередні керівники держави - його батько та дідусь. Найближчими днями очікується з'їзд Трудової партії, де мають представити план економічного розвитку країни, а також, ймовірно, розповісти про розвиток міжнародних відносин зі США з майбутнім президентом Джо Байденом.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп намагався налагодити відносити з Північною Кореєю. Він тричі зустрічався з Кім Чен Ином. У команді новообраного президента США Джо Байдена також хочуть продовжити врегулювання ситуації з КНДР.

За з'їздом партії у Північній Кореї будуть уважно стежити, щоб проаналізувати сигнали зовнішньому світу від тоталітарної держави.

Нагадаємо, всередині листопада Кім Чен Ин вперше з'явився на публіці майже за місяць відсутності.