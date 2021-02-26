Російські дипломати повернулися з КНДР на дрезині, яку потрібно було штовхати (відео)
Третій секретар посольства Росії у Владивостоці штовхав навантажений візок більше кілометра
Російські дипломати залишили територію КНДР на саморобній дрезині.
Про це повідомило представництво МЗС Росії у Владивостоці в своєму Facebook.
Росіяни не змогли покинути територію сусідньої країни звичайним шляхом, оскільки пасажирське сполучення між Росією і КНДР було закрито через пандемію коронавірусу.
В результаті росіяни добиралися до прикордонного району громадським транспортом, але перетнути річку Туманна, яка розділяє країни, по залізничному мосту довелося на несамохідній дрезині.
Головний «двигун» цього транспортного засобу – третій секретар посольства Владислав Сорокін – штовхав навантажений візок більше кілометра.
Представники російського зовнішньополітичного відомства сприяли виїзду групи з території КНДР і зустріли їх на російській прикордонній станції Хасан.
Після цього дипломатів і членів їх сімей посадили в автобус і доставили в аеропорт.
До слова, МЗС Болгарії оголосило військового, військово-повітряного та військово-морського аташе при російському посольстві персоною нон-ґрата.
Як повідомлялося 22 серпня, у США колишній військовослужбовець спецпідрозділу сухопутних військ заарештований за підозрою в змові з працівниками російської розвідки.
До слова, Норвегія висилає російського дипломата через шпигунський скандал.
Нагадаємо 17 серпня, у Норвегії затримали ймовірного шпигуна, який міг передавати РФ секретні дані.
Також чеські правоохоронці затримали російського дипломата за незаконне придбання боєприпасів.