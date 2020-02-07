Площу перед посольством Росії у Празі перейменують на честь Нємцова



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Рішення про перейменування площі у Празі вже ухвалила топографічна комісія чеської столиці

Церемонія перейменування площі має відбутися 27 лютого – в день п’ятої річниці вбивства Нємцова

Влада чеської столиці Праги найближчим часом планує перейменувати площу Pod kaštany ( Під каштанами), де розташоване осійське посольство у Празі, на площу імені Бориса Нємцова.

Про це повідомив інформаційний портал Aktualne.

Зазначається, що рішення про перейменування площі Під каштанами вже ухвалила топографічна комісія чеської столиці.

«Комісія з топографії заявляє, що не знайшла технічних, адміністративних або організаційних перешкод для перейменування», - заявили в комісії.

Комісія розглядала цю пропозицію в минулому, але цього разу вирішила її підтримати. Зіграло свою роль і те, що ніхто не повідомив про постійне проживання за цією адресою, так що будь-які ускладнення, які могли б виникнути із зобов'язанням місцевих жителів міняти місце проживання в посвідченнях особи, усунені.

Остаточно це рішення має бути ухвалене в кінці лютого, коли відповідний пункт буде запропонований мером Праги Зденеком Гржибом.

«Я вважаю, що ми маємо проголосувати з цього питання 24 лютого, тому що я хотів би бути присутнім на урочистій церемонії відкриття в річницю вбивства Бориса Нємцова, в ідеалі з дочкою Бориса Нємцова», - сказав Гржиб.

Церемонія перейменування площі має відбутися 27 лютого – в день п’ятої річниці вбивства Нємцова.

За словами мера, голосів на підтримку перейменування цілком вистачить.