Пляжі порожні. Туристи, яким вдалось вирватись за кордон, в захопленні від такого відпочинку



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Пляжі порожні, поодинокі туристи задоволені

Туристи на відпочинку почуваються безпечно

Британські туристи, яким вдалося потрапити за кордон, розповіли про переваги відпочинку під час пандемії коронавірусу. Про це пише Daily Mail.

За словами туристів, в червні популярні курорти, зазвичай, переповнені людьми, виявилися напівпорожніми. Джулія Брум (Julie Broom), яка була однією з перших іноземок, які прибули в іспанське місто Аліканте (центр провінції Валенсія), розповіла, що проводить час в барі на пустельній набережній і насолоджується сонцем.

«Пляж порожній, ми відчуваємо, ніби місто відкрите тільки для нас», - зазначила Брум. Вона додала, що летіла на курорт напівпорожнім рейсом – в літаку було всього 80 осіб, в аеропорту у всіх перевірили температуру, але не видали жодних листочків для заповнення.

Жінка зізналася, що на відпочинку відчуває себе «безпечно», оскільки Іспанія вже оговталася від коронавірусу і готова до прийому туристів.

Інший мандрівник, який побував на тому самому курорті на початку сезону, зазначив, що від аеропорту йому довелося їхати в готель на таксі за 90 євро, оскільки не було автобусів. При цьому Майкл Голден (Michael Golden) визнав, що відпочинок йому подобається, і він не боїться заразитися коронавірусом.

Нагадаємо, прем'єр Іспанії Педро Санчес оголосив, що 14 червня, що країна відкриє кордони з країнами-членами Європейського Союзу 21 червня. Відкриття з Португалією заплановане на 1 липня.