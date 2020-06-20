На пляжі маски можна не одягати, але потрібно зберігати соціальну дистанцію, – МОЗ



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Носити маски на пляжі не обов'язково

Місця між громадянами на пляжі повинні бути не менш, ніж 1,5 метри один від одного

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що носити маску на пляжі необов'язково, але за умови дотримання соціальної дистанції не менш ніж 1,5 метри один від одного.Про це Максим Степанов сказав під час брифінгу.

«Якщо ми кажемо про пляжі, то, відповідно, шезлонги, місця між громадянами повинні бути не менш, ніж 1,5 метри один від одного. В такому випадку носіння масок, не є обов’язковим. Але з обов’язковим дотриманням соціальної дистанції не менше, ніж півтора метри», - сказав Степанов.

Міністр зазначив, що слідкувати за дотриманням карантинних правил, обмежувальних заходів повинні органи місцевого самоврядування разом з Держпродспоживслужбою.

За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби зафіксована у Львівській області – 139 випадків.

Коронавірус в Україні

Всього 35825

Хворіють 18425

Одужали 16406

Померли 994

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Нагадаємо, станом на ранок 20 червня в Україні зафіксовано 841 новий випадок коронавірусу, це на 80 випадків менше, ніж учора (921).Одужали – 373 (вчора 586), померли – 9 (вчора 19). Загалом одужали 16 406 осіб, летальних випадків – 994.

У Києві виявлено хворих 76 осіб (вчора 92). Також 57 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 76) і 139 – на Львівщині (вчора 142), 83 – на Рівненщині (вчора 121).