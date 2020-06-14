Іспанія відкриває кордони з усіма країнами ЄС, крім Португалії



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Іспанія 21 червня відкриє кордони з усіма країнами ЄС

З 21 червня також буде скасовано вимогу перебування в карантині протягом 14 днів після приїзду в Іспанію з країн ЄС

Прем'єр Іспанії Педро Санчес оголосив цієї неділі, 14 червня, що країна відкриє кордони з країнами-членами Європейського Союзу 21 червня. Відкриття з Португалією заплановане на 1 липня.

Про це повідомляє газета El Pais.

З 21 червня також буде скасовано вимогу перебування в карантині протягом 14 днів після приїзду в Іспанію з країн ЄС.

З Португалією прикордонний контроль буде нормалізовано 1 липня на прохання португальської влади.

4 червня уряд виправив заяву міністра промисловості Рейеса Марото, який на зустрічі з іноземними кореспондентами заявив, що контроль з Францією і Португалією буде нормалізований 22 червня. У пояснювальній записці вказувалося, що дата відкриття кордонів призначена на 1 липня.

Відкриття кордонів Іспанії для мандрівників з держав ЄС збігається з закінченням режиму надзвичайного стану, запровадженого три місяці тому.

Обмеження на в'їзд щодо третіх країн за межами Шенгенської зони будуть зняті 1 липня, хоча Іспанія чекає від Брюсселя спільний список таких країн.

Нагадаємо, Німеччина продовжила обмеження на поїздки за межі ЄС до кінця літа. Уряд радить громадянам утриматися від подорожей до 160 країн.

До слова, Україна запустила внутрішнє авіасполучення: з 5 червня, а міжнародне планує - з 15 червня.

Як повідомлялося, у Польщі продовжили заборону на міжнародні авіаперевезення до 16 червня 2020 року.

Нагадаємо, українських туристів не пускатимуть до Євросоюзу відразу після відновлення авіасполучення.

До відома, з 28 травня громадяни десяти країн ЄС, зокрема і Польщі, можуть відвідувати Хорватію з туристичною метою. З 3 червня свої кордони відкрила Італія, з 4 червня – Австрія. З 15 червня до цих країн приєднаються Німеччина, Чехія, Франція та Греція, а з 22 червня - Іспанія.