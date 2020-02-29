Поланскі не прийшов отримувати премію «Сезар» через скандал



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У ході урочистої церемонії кілька глядачів і гостей залишили зал на знак протесту

Справу стосовно режисера не закрито, а за останні роки його звинуватили в домаганнях ще кілька жінок

Роман Поланскі, відзначений за картину «Офіцер і шпигун» премією Академії мистецтв і технологій кінематографа – «Сезар» – як найкращий режисер, не з’явився на церемонію нагородження в Парижі через скандал навколо свого імені.

Про це повідомляє DW.

Кінорежисер також отримав нагороду за найкращу адаптацію сценарію разом із письменником Робертом Харрісом. Ще один «Сезар» журі віддало костюмеру стрічки Паскалін Шаван. Всього ж новий фільм Поланскі був номінований на 12 премій.

У ході урочистої церемонії кілька глядачів і гостей залишили зал на знак протесту, включаючи французьку актрису Адель Енель, яка раніше розповідала про домагання з боку іншого режисера – Крістофа Ружжіа.

В основі стрічки «Офіцер і шпигун» – історія капітана Альфреда Дрейфуса, єврея за походженням і артилерійського офіцера, безвинно засудженого у Франції за шпигунство.

В 1977 році Роман Поланскі був звинувачений у розбещенні та зґвалтуванні 13-річної дівчинки. Режисер уклав угоду зі слідством, визнав свою провину в сексуальних відносинах з неповнолітньою і провів 42 дні у психіатричній клініці для злочинців.

Після його звільнення суддя, раніше котрий дозволив угоду, повідомив адвокатам Поланскі, що змінив свою думку і має намір засудити режисера до 50 років позбавлення волі. У лютому 1978 року Поланскі, який має громадянство Польщі та Франції, втік до Великої Британії. У 2009 році за запитом американської юстиції Поланскі просидів 10 місяців під домашнім арештом, але в його екстрадиції було відмовлено. У 2015 році аналогічне рішення ухвалив суд у Польщі.

Справу стосовно режисера не закрито, а за останні роки його звинуватили в домаганнях ще кілька жінок.