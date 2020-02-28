Довибори в Раду. Комітет виборців стурбований ситуацією на 179 окрузі

Комітет виборців стурбований ситуацією, що склалася на довиборах народних депутатів України у 179 виборчому окрузі Харківської області. Про це йдеться у заяві на сайті КВУ.

Так, раніше КВУ повідомляв про використання недоброчесних технологій в цьому окрузі. Зокрема, висування кандидатів-двійників та розповсюдження фальшивої агітаційної продукції. Однак станом на зараз КВУ відзначає ще один проблемний аспект в ході виборчого процесу, а саме можливі зловживання в роботі окружної виборчої комісії через суттєві заміни в її складі.

Так, 24 лютого було прийнято Постанову ЦВК №57 «Про зміни в складі окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179», якою було замінено половину членів комісії та її голову. Зокрема, достроково було припинено повноваження голови та члена комісії від політичної партії «Слуга Народу», а також замінено чотирьох членів комісії, включених до складу ОВК за поданням голови ЦВК.

Той факт, що одночасно було замінено значну кількість членів комісії, в тому числі, тих осіб, які були подані головою ЦВК викликає низку запитань та непорозумінь. За оцінкою КВУ таке рішення було прийнято досить неочікувано та без належного пояснення причин і мотивів такого кроку. Відповідне рішення може поставити під сумнів стабільну роботу комісії за два тижні до дня голосування і призвести до спроб вчинення незаконних дій під час голосування та встановлення результатів виборів.

Не зрозумілими також залишаються мотиви для проведення таких змін: попередньо КВУ не мав підстав вважати, що в діях окремих членів комісії могли спостерігалися певні незаконні наміри. Натомість, якщо члени комісії вирішили бути замінені за власним бажанням, то це викликає здивування, оскільки синхронно були замінені і члени комісії від «Слуги Народу», і від ЦВК.

КВУ відзначає, що заміни членів комісій від політичних партій, які їх висунули, є звичною практикою і часто можуть свідчити, що той чи інший член комісії не демонструє достатньої лояльності до партії, яка його висунула. Однак заміни членів комісії з боку ЦВК є менш частою практикою і можуть викликати нерозуміння. Особливо враховуючи, що мова йде про синхронні заміни в складі комісії як зі сторони однієї з політичних партій, так і з боку ЦВК.

КВУ нагадує, що прецеденти використання технології зриву виборів вже мали місце в Україні раніше. Зокрема, в 2012 році ЦВК прийняла рішення про неможливість встановити результати на 5 виборчих округах.

Таким чином КВУ закликає новопризначених членів окружної виборчої комісії до належного виконання своїх обов’язків та безумовного дотримання норм чинного законодавства, а також наголошує на важливості виборів в 179 окрузі, які можуть стати останніми мажоритарними виборами в історії України.

Одночасно КВУ звертається до представників міжнародних організацій та іноземних держав приділити належну увагу виборам у 179 окрузі та слідкувати за дотриманням принципів вільного, чесного і демократичного голосування.

Нагадаємо, що 15 березня заплановано довибори до парламенту в одномандатному виборчому окрузі №179 (Харків). На позачергових виборах 21 липня 2019 року в цьому окрузі переміг висуванець партії «Слуга народу» Олексій Кучер, отримавши 50,61% підтримки. До цього він був адвокатом Володимира Литвина, фігуранта у так званій справі «рюкзаків Авакова».

6 листопада президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Харківщину представив нового голову Харківської облдержадміністрації нардепа Олексія Кучера.

3 грудня Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Олексія Кучера, обраного в одномандатному виборчому окрузі №179 за особистою заявою.

Також нагадаємо, що Вікторія Пташник балотується від партії «Європейська солідарність» до Верховної Ради у 179 окрузі Харківської області.

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