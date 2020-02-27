Оголошено номінантів на Букерівську премію-2020
Шортлист буде оголошений 2 квітня
Журі Міжнародної Букерівської премії оголосило перелік 13 книжок, які претендуватимуть цього року на нагороду
До довгого списку потрапили 13 творів:
- Віллем Анкер «Червоний пес» (Red Dog).
- Шокуфех Азар «Просвітлення Дерева Ренклод» (The Enlightenment of the Greengage Tree),.
- Габріела Кабезон Камара «Пригоди залізного Китаю» (The Adventures of China Iron).
- Юн Фоссе «Інша назва: Септологія I-II» (The Other Name: Septology I-II).
- Ніно Харатішвілі «Восьме життя» (The Eighth Life).
- Мішель Уельбек «Серотонін» (Serotonin).
- Даніель Кельман «Тіль» (Tyll).
- Фернанда Мельхор «Сезон ураганів» (Hurricane Season).
- Йоко Огава «Поліція пам’яті» (The Memory Police).
- Еммануель Пагано «Обличчя на кінчику мого язика» (Faces on the Tip of My Tongue)
- Саманта Швеблін «Маленькі очі» (Little Eyes).
- Маріці Лукас Ріневелд «Вечірній дискомфорт» (The Discomfort of Evening).
- Енріке Віла-Матас «Мак і його проблема» (Mac and His Problem).
Зазначимо, що шортлист буде оголошений 2 квітня.
Міжнародна Букерівська премія — найпрестижніша літературна нагорода, що з 1969 року щорічно вручається у Великій Британії.
Премія у 50 000 фунтів стерлінгів ділиться порівну між автором і перекладачем книжки-переможниці. Крім цього, кожен автор і перекладач, який увійшов до короткого списку, отримує по 1000 фунтів стерлінгів.
Торік перемогла письменниця Джоха Альхартхі з Оману з романом «Небесні тіла» (Celestial Bodies).
Також стали відомі лауреати Шевченківської премії – 2020. У номінації «Література» – два переможці: Маріанна Кіяновська з книгою поезій «Бабин Яр. Голосами» і Тараса Прохасько зі збіркою есеїв «Так, але...».