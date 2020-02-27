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    Оголошено номінантів на Букерівську премію-2020

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    Букерівська премія оголосила лонглист номінантів - Оголошено номінантів на Букерівську премію-2020
    Букерівська премія оголосила лонглист номінантів

    Шортлист буде оголошений 2 квітня

    Журі Міжнародної Букерівської премії оголосило перелік 13 книжок, які претендуватимуть цього року на нагороду

    До довгого списку потрапили 13 творів: 

    • Віллем Анкер «Червоний пес» (Red Dog).
    • Шокуфех Азар «Просвітлення Дерева Ренклод» (The Enlightenment of the Greengage Tree),.
    • Габріела Кабезон Камара «Пригоди залізного Китаю» (The Adventures of China Iron).
    • Юн Фоссе «Інша назва: Септологія I-II» (The Other Name: Septology I-II).
    • Ніно Харатішвілі «Восьме життя» (The Eighth Life).
    • Мішель Уельбек «Серотонін» (Serotonin).
    • Даніель Кельман «Тіль» (Tyll).
    • Фернанда Мельхор «Сезон ураганів» (Hurricane Season).
    • Йоко Огава «Поліція пам’яті» (The Memory Police).
    • Еммануель Пагано «Обличчя на кінчику мого язика» (Faces on the Tip of My Tongue)
    • Саманта Швеблін «Маленькі очі» (Little Eyes).
    • Маріці Лукас Ріневелд «Вечірній дискомфорт» (The Discomfort of Evening).
    • Енріке Віла-Матас «Мак і його проблема» (Mac and His Problem).

    Зазначимо, що шортлист буде оголошений 2 квітня.

    Міжнародна Букерівська премія  — найпрестижніша літературна нагорода, що з 1969 року щорічно вручається у Великій Британії.

    Премія у 50 000  фунтів стерлінгів ділиться порівну між автором і перекладачем книжки-переможниці. Крім цього, кожен автор і перекладач, який увійшов до короткого списку, отримує по 1000 фунтів стерлінгів. 

    Торік перемогла письменниця Джоха Альхартхі з Оману з романом «Небесні тіла» (Celestial Bodies).

    Також стали відомі лауреати Шевченківської премії – 2020У номінації «Література» – два переможці: Маріанна Кіяновська з книгою поезій «Бабин Яр. Голосами» і Тараса Прохасько зі збіркою есеїв «Так, але...».

    книги література Велика Британія премія
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