Оголошено номінантів на Букерівську премію-2020



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Букерівська премія оголосила лонглист номінантів

Шортлист буде оголошений 2 квітня

Журі Міжнародної Букерівської премії оголосило перелік 13 книжок, які претендуватимуть цього року на нагороду

До довгого списку потрапили 13 творів:

Віллем Анкер «Червоний пес» (Red Dog).

Шокуфех Азар «Просвітлення Дерева Ренклод» (The Enlightenment of the Greengage Tree),.

Габріела Кабезон Камара «Пригоди залізного Китаю» (The Adventures of China Iron).

Юн Фоссе «Інша назва: Септологія I-II» (The Other Name: Septology I-II).

Ніно Харатішвілі «Восьме життя» (The Eighth Life).

Мішель Уельбек «Серотонін» (Serotonin).

Даніель Кельман «Тіль» (Tyll).

Фернанда Мельхор «Сезон ураганів» (Hurricane Season).

Йоко Огава «Поліція пам’яті» (The Memory Police).

Еммануель Пагано «Обличчя на кінчику мого язика» (Faces on the Tip of My Tongue)

Саманта Швеблін «Маленькі очі» (Little Eyes).

Маріці Лукас Ріневелд «Вечірній дискомфорт» (The Discomfort of Evening).

Енріке Віла-Матас «Мак і його проблема» (Mac and His Problem).

Зазначимо, що шортлист буде оголошений 2 квітня.

Міжнародна Букерівська премія — найпрестижніша літературна нагорода, що з 1969 року щорічно вручається у Великій Британії.

Премія у 50 000 фунтів стерлінгів ділиться порівну між автором і перекладачем книжки-переможниці. Крім цього, кожен автор і перекладач, який увійшов до короткого списку, отримує по 1000 фунтів стерлінгів.

Торік перемогла письменниця Джоха Альхартхі з Оману з романом «Небесні тіла» (Celestial Bodies).

Також стали відомі лауреати Шевченківської премії – 2020. У номінації «Література» – два переможці: Маріанна Кіяновська з книгою поезій «Бабин Яр. Голосами» і Тараса Прохасько зі збіркою есеїв «Так, але...».