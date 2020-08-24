Поліція Мадагаскару застрелила 20 осіб під час масової втечі з в'язниці



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Після втечі на волі залишається ще мінімум 31 ув'язнений, правоохоронні органи продовжують пошуки Фото: Мін’юст Мадагаскару

Майже 90 ув'язнених, розділившись на дві групи, напали на охорону та намагалися втекти

Щонайменше 20 ув'язнених померли в результаті перестрілки з поліцією під час втечі з в'язниці на Мадагаскарі.

Про це, в неділю, 23 серпня повідомляє міністерство юстиції Мадагаскару у Facebook.

За інформацією відомства, інцидент стався в установі міста Фарафагана на південному сході острова.

«Опівдні ув'язнені, розділившись на дві групи, напали на охорону, - наголошується в заяві. - Всього у втечі брали участь 88 осіб».

Зазначається, що поліцейські змогли виловити 37 з 88 втікачів, ще 20 були вбиті в перестрілці, вісім госпіталізовані у важкому стані. У мін'юсті заявили, що на волі залишається ще мінімум 31 ув'язнений, правоохоронні органи продовжують пошуки.

Місто Фарафангана, населення якого становить 23 тис. осіб, розташований на південному сході острова.

До слова, у липні в Чернігівському СІЗО підлітки побили наглядача і забрали в нього ключ, намагаючись втекти.