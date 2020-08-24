Поліція Мадагаскару застрелила 20 осіб під час масової втечі з в'язниці
Після втечі на волі залишається ще мінімум 31 ув'язнений, правоохоронні органи продовжують пошуки
Майже 90 ув'язнених, розділившись на дві групи, напали на охорону та намагалися втекти
Щонайменше 20 ув'язнених померли в результаті перестрілки з поліцією під час втечі з в'язниці на Мадагаскарі.
Про це, в неділю, 23 серпня повідомляє міністерство юстиції Мадагаскару у Facebook.
За інформацією відомства, інцидент стався в установі міста Фарафагана на південному сході острова.
«Опівдні ув'язнені, розділившись на дві групи, напали на охорону, - наголошується в заяві. - Всього у втечі брали участь 88 осіб».
Зазначається, що поліцейські змогли виловити 37 з 88 втікачів, ще 20 були вбиті в перестрілці, вісім госпіталізовані у важкому стані. У мін'юсті заявили, що на волі залишається ще мінімум 31 ув'язнений, правоохоронні органи продовжують пошуки.
Місто Фарафангана, населення якого становить 23 тис. осіб, розташований на південному сході острова.
До слова, у липні в Чернігівському СІЗО підлітки побили наглядача і забрали в нього ключ, намагаючись втекти.