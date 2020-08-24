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    У світі

    Поліція Мадагаскару застрелила 20 осіб під час масової втечі з в'язниці

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    <p>Після втечі на волі залишається ще мінімум 31 ув'язнений, правоохоронні органи продовжують пошуки</p> - Поліція Мадагаскару застрелила 20 осіб під час масової втечі з в'язниці

    Після втечі на волі залишається ще мінімум 31 ув'язнений, правоохоронні органи продовжують пошуки

    Фото: Мін’юст Мадагаскару

    Майже 90 ув'язнених, розділившись на дві групи, напали на охорону та намагалися втекти

    Щонайменше 20 ув'язнених померли в результаті перестрілки з поліцією під час втечі з в'язниці на Мадагаскарі.

    Про це, в неділю, 23 серпня повідомляє міністерство юстиції Мадагаскару у Facebook.

    За інформацією відомства, інцидент стався в установі міста Фарафагана на південному сході острова.

    «Опівдні ув'язнені, розділившись на дві групи, напали на охорону, - наголошується в заяві. - Всього у втечі брали участь 88 осіб».

    Зазначається, що поліцейські змогли виловити 37 з 88 втікачів, ще 20 були вбиті в перестрілці, вісім госпіталізовані у важкому стані. У мін'юсті заявили, що на волі залишається ще мінімум 31 ув'язнений, правоохоронні органи продовжують пошуки.

    Місто Фарафангана, населення якого становить 23 тис. осіб, розташований на південному сході острова.

    До слова, у липні в Чернігівському СІЗО підлітки побили наглядача і забрали в нього ключ, намагаючись втекти.

    Міністерство юстиції втеча засуджені в'язниця поліція
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