Хотіли втекти: у Чернігівському СІЗО підлітки побили наглядача і забрали в нього ключ



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Неповнолітні перебувають під вартою за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів

Двоє неповнолітніх намагалися втекти під час конвоювання території СІЗО

Двоє неповнолітніх намагалися втекти з Чернігівського слідчого ізолятора. Через це відкрили два кримінальні провадження.

Про це у понеділок повідомляє Офіс генпрокурора.

Зазначається, що двоє неповнолітніх намагалися втекти під час конвоювання території СІЗО. Вони напали на співробітника СІЗО, нанесли йому тілесні ушкодження, забрали у нього ключ та намагались втекти з установи. Проте їх зупинили.

Зазначається, що неповнолітні перебувають під вартою за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

У прокуратурі вважають, що спроба втечі стала можливою через відсутність належного контролю за режимом та умовами тримання. Також повідомляють, що службовці СІЗО знали, що один із неповнолітніх схильний до втеч, але ігнорували цю інформацію.

«Поза увагою залишено соціально-виховну, індивідуально-профілактичну та психологічну роботу з підлітками. Жодних заходів до попередження вказаної події не вжито», — йдеться у повідомленні.

Ювенальні прокурори звернулися до Департаменту з питань виконання покарань Мін'юсту та ініціювали службове розслідування. Також вони закликали усунути порушення режиму та умов тримання під вартою неповнолітніх.

Крім того, через факт втечі відкрили кримінальні справи за ч. 3 ст. 15 та ч. 2 ст. 393 Кримінального кодексу.

Раніше повідомлялося, що у Київському СІЗО два «авторитети» вимагали данину з арештантів.