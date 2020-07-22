Геращенко: терорист з Луцька може уникнути довічного ув'язнення



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Затримання Максима Кривоша у Луцьку

Через те, що ніхто не загинув, ймовірно терорист отримає не довічне ув'язнення

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко назвав звільнення заручників з автобусу у Луцьку «великим успіхом». За його словами, люди перебувають у шоковому стані, але щасливі тому, що нарешті вільні.

Про це Геращенко розповів в ефірі каналу News One.

«Переговори (із терористом - ред.) почалися в 9:22», – сказав Геращенко. За його словами, весь цей час метою переговорів було переконати здатися чоловіка.

«Далі на нього чекає звичайна судова процедура. Він буде затриманий... Очевидно, що це буде утримання під вартою без альтернативи. Його звинувачують у терористичному акті, захопленні заручників», – заявив заступник глави МВС.

Через те, що ніхто не загинув, ймовірно терорист отримає не довічне ув'язнення, а тривалий термін ув'язнення, повідомив Геращенко.

На запитання журналістів про те, що чи дійсно відеозвернення Зеленського стало поштовхом для звільнення заручників, Геращенко відповів: «Безумовно, мені здається, це пов'язані між собою речі».

До слова, президент України Володимир Зеленський розповів подробиці своєї розмови з Максимом Кривошем, який тримав заручників в автобусі в центрі Луцька. Глава держави близько 10 хвилин спілкувався з терористом.

Зазначимо, що луцькому терористові Максиму Кривошу, який взяв в заручники 13 осіб в автобусі, проведуть психіатричну експертизу.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що луцького терориста чекає «довгий тюремний строк».

Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, як луцький терорист здався поліції. Також оприлюднено перші фото із захопленого салону автобуса в Луцьку.

Як відомо, за інформацією силовиків, луцький терорист діяв зі спільниками, кількох із них затримали.

Зазначимо, що після звільнення всіх заручників з автобуса у Луцьку президент Володимир Зеленський опублікував звернення до українців.

Нагадаємо, у вівторок близько 21:45 правоохоронці у Луцьку затримали терориста Максима Кривоша, який захопив автобус із заручниками. У Службі безпеки України заявили, що загалом звільнили 13 заручників.

У МВС запевняють, що серед звільнених заручників немає поранених, а інших вибухових пристроїв терорист не заклав.