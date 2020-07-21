Омбудсмен: у російських в’язницях перебувають дві тисячі українців
Судові органи, в тому числі РФ, ігнорують надані громадянами України документи, що підтверджують їхній статус жертви
Сім тисяч українців наразі відбувають покарання у в’язницях за кордоном, дві тисячі з них — у Росії.
Про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла на 20-й конференції Альянсу із протидії торгівлі людьми ОБСЄ.
Вона зазначила, що серед ув’язнених є жертви торгівлі людьми, які були залучені до перевезення та розповсюдження наркотиків на території іноземних держав.
«За останні чотири роки органами Нацполіції розслідувалося 222 кримінальні справи за вказаними фактами», — каже Денісова.
Вона додала, що багато українських громадян у місцях несвободи за кордоном не мають зв’язку із зовнішнім світом, позбавлені можливості зустрітися із консулом.
«Судові органи, в тому числі Російської Федерації, ігнорують надані громадянами України документи, що підтверджують їхній статус жертви», — сказала Денісова.
Раніше Денісова заявляла, що РФ посилює тиск на українських політв'язнів у відповідь на санкції.