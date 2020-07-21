Омбудсмен: у російських в’язницях перебувають дві тисячі українців



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Серед ув’язнених є жертви торгівлі людьми

Судові органи, в тому числі РФ, ігнорують надані громадянами України документи, що підтверджують їхній статус жертви

Сім тисяч українців наразі відбувають покарання у в’язницях за кордоном, дві тисячі з них — у Росії.

Про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла на 20-й конференції Альянсу із протидії торгівлі людьми ОБСЄ.

Вона зазначила, що серед ув’язнених є жертви торгівлі людьми, які були залучені до перевезення та розповсюдження наркотиків на території іноземних держав.

«За останні чотири роки органами Нацполіції розслідувалося 222 кримінальні справи за вказаними фактами», — каже Денісова.

Вона додала, що багато українських громадян у місцях несвободи за кордоном не мають зв’язку із зовнішнім світом, позбавлені можливості зустрітися із консулом.

«Судові органи, в тому числі Російської Федерації, ігнорують надані громадянами України документи, що підтверджують їхній статус жертви», — сказала Денісова.

Раніше Денісова заявляла, що РФ посилює тиск на українських політв'язнів у відповідь на санкції.