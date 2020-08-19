Поліція Німеччини затримала сирійця за підозрою у тероризмі



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Чоловіка звинувачують в участі у бойових діях, захопленні чужого житла і виселенні з нього власників

Німецька поліція за розпорядженням Федеральної прокуратури країни у вівторок, 18 серпня, в Потсдамі затримала сирійця Халіда А. і провела обшук у його помешканні. Прокуратура звинувачує чоловіка у членстві в терористичній групі «Ахрар аль-Табка» в Сирії з січня по серпень 2013 року та скоєнні воєнних злочинів.

За даними прокуратури, підозрюваний брав участь у бойових діях, він був озброєний кулеметом і тим самим порушив Закон про контроль над зброєю.

Крім того, слідчі звинувачують Халіда А. у захопленні чужого житла у місті Табка та примусовому виселенні з нього власників з метою поселення бойовиків, зазначає агентство новин dpa.

У Федеральній прокуратурі заявили, що Халід А. приєднався до терористичної групи «Ахрар аль-Табка» в Сирії не пізніше кінця січня 2013 року, щоб взяти участь у війні на боці ісламістських бойовиків.

«Метою групи та обвинуваченого було за допомогою зброї змінити політичний лад у своїй країні», - йдеться у повідомленні федеральної прокуратури. Крім режиму сирійського правителя Башара Асада, бойовики також боролися з «невірними та відступниками». У 2013 році «Ахрар аль-Табка» приєдналася до ісламістського угруповання «Ахрар аш-Шам».