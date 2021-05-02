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    Поліція Італії арештувала двох антиваксерів які здійснили напад на центр вакцинації

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    В результаті нападу було пошкоджено один з двох павільйонів центру

    Фото Politico/Filippo Venezia

    Підозрювані обвинувачуються в нападі із застосуванням «коктейлю Молотова»

    Італійська поліція заарештувала двох антиваксерів у зв’язку з підпалом центру вакцинації Covid-19. Про це повідомляє видання Politico.

    52-річний Паоло Плуда і 51-річний Нікола Занарделлі були одночасно арештовані за підозрою в терористичних злочинах.

    Підозрювані обвинувачуються в нападі із застосуванням «коктейлю Молотова», 3 квітня на центр вакцинації в північному місті Брешіа, в результаті якого було пошкоджено один з двох павільйонів центру.

    Вакцини, які зберігалися на холодному складі на об’єкті не пошкодилися, бо вогонь не поширився і не поставив під загрозу електропостачання установки.

    Обидва чоловіки ідентифікували себе як антивакцинатори. Незадовго до нападу Плуда написав в Facebook: «Якщо ми хочемо знищити ворога, ми повинні використовувати одну і ту ж зброю – страх, і їхній страх – це наша єдність. Інших рішень немає».

    Згідно зі статистикою ВООЗ – в Італії 4022653 випадки захворювання, 120807 осіб загинули. З початку вакцинації в країні використали вже 17608288 доз.

    Нагадаємо, станом на 2 травня 2021 року в Україні зафіксовано 5094 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

    Теги: Італія напад поліція хвороби ВООЗ
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