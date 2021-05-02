Поліція Італії арештувала двох антиваксерів які здійснили напад на центр вакцинації
В результаті нападу було пошкоджено один з двох павільйонів центру
Підозрювані обвинувачуються в нападі із застосуванням «коктейлю Молотова»
Італійська поліція заарештувала двох антиваксерів у зв’язку з підпалом центру вакцинації Covid-19. Про це повідомляє видання Politico.
52-річний Паоло Плуда і 51-річний Нікола Занарделлі були одночасно арештовані за підозрою в терористичних злочинах.
Підозрювані обвинувачуються в нападі із застосуванням «коктейлю Молотова», 3 квітня на центр вакцинації в північному місті Брешіа, в результаті якого було пошкоджено один з двох павільйонів центру.
Вакцини, які зберігалися на холодному складі на об’єкті не пошкодилися, бо вогонь не поширився і не поставив під загрозу електропостачання установки.
Обидва чоловіки ідентифікували себе як антивакцинатори. Незадовго до нападу Плуда написав в Facebook: «Якщо ми хочемо знищити ворога, ми повинні використовувати одну і ту ж зброю – страх, і їхній страх – це наша єдність. Інших рішень немає».
Нагадаємо, станом на 2 травня 2021 року в Україні зафіксовано 5094 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.