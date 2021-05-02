МОЗ оновив рівні епідемічної небезпеки – у «зеленій» зоні і досі жодного регіону

У «червоній зоні» наразі перебувають сім областей

Показник госпіталізацій вище за визначений у 60 на 100 тис. населення зафіксовано у 8 регіонах

В Україні досі немає жодної області яка б відповідала зеленому рівню епідбезпеки. Відповідно до оновлень Міністерства охорони здоров’я, наразі більшість областей все ще у «помаранчевій» або «червоній» зоні.

У «жовтій зоні», згідно з оновленими показниками, опинилися Київ та 9 областей: Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Херсонська та Чернівецька області.

У «помаранчевій» зоні наразі перебувають Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області.

У «червоній зоні» – Житомирська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.

Показник госпіталізацій вище за визначений у 60 на 100 тис. населення зафіксовано у 8 регіонах: Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Луганській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях.

Найвищий показник рівня госпіталізацій у Хмельницькій області – 72,5 на 100 тис. населення, у Сумській області – 65,9 та у Черкаській області – 65,7.

У Києві показник госпіталізацій – 45,3. Зайнятість ліжок із киснем у Києві при визначеному показнику 65% становить 43,1%.

За даними МОЗ, станом на 1 травня в жодному регіоні не був перевищений показник завантаженості ліжок з киснем.

Як відомо, 21 квітня уряд продовжив до 30 червня режим надзвичайної ситуації через ситуацію з коронавірусом. В країні діє адаптивний карантин, якій передбачає поділ на зони з певними обмеження відповідно до епідситуації.

Станом на 2 травня 2021 року в Україні зафіксовано 5094 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Зокрема, захворіли 219 дітей та 81 медпрацівник.

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