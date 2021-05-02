  1. Головна
  2. Теми дня
  3. Пандемія коронавірусу
рус
    Пандемія коронавірусу

    МОЗ оновив рівні епідемічної небезпеки – у «зеленій» зоні і досі жодного регіону

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У &laquo;червоній зоні&raquo; наразі перебувають сім областей - МОЗ оновив рівні епідемічної небезпеки – у «зеленій» зоні і досі жодного регіону
    У «червоній зоні» наразі перебувають сім областей
    Фото: з відкритих джерел

    Показник госпіталізацій вище за визначений у 60 на 100 тис. населення зафіксовано у 8 регіонах

    В Україні досі немає жодної області яка б відповідала зеленому рівню епідбезпеки. Відповідно до оновлень Міністерства охорони здоров’я, наразі більшість областей все ще у «помаранчевій» або «червоній» зоні.

    У «жовтій зоні», згідно з оновленими показниками, опинилися Київ та 9 областей: Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Херсонська та Чернівецька області.

    У «помаранчевій» зоні наразі перебувають Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області.

    У «червоній зоні» – Житомирська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.

    Показник госпіталізацій вище за визначений у 60 на 100 тис. населення зафіксовано у 8 регіонах: Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Луганській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях.

    Найвищий показник рівня госпіталізацій у Хмельницькій області – 72,5 на 100 тис. населення, у Сумській області – 65,9 та у Черкаській області – 65,7.

    У Києві показник госпіталізацій – 45,3. Зайнятість ліжок із киснем у Києві при визначеному показнику 65% становить 43,1%.

    За даними МОЗ, станом на 1 травня в жодному регіоні не був перевищений показник завантаженості ліжок з киснем.

    Як відомо, 21 квітня уряд продовжив до 30 червня режим надзвичайної ситуації через ситуацію з коронавірусом. В країні діє адаптивний карантин, якій передбачає поділ на зони з певними обмеження відповідно до епідситуації.

    Станом на 2 травня 2021 року в Україні зафіксовано 5094 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    Зокрема, захворіли 219 дітей та 81 медпрацівник.

    Читайте також:

    Теги: Міністерство охорони здоров'я Київ Максим Степанов хвороби карантин уряд населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies