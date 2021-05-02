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    Оперативні дані МОЗ: в Україні виявлено 5094 нових хворих на коронавірус

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    За останню добу найбільша кількість заражень зареєстрована у Дніпропетровській області - Оперативні дані МОЗ: в Україні виявлено 5094 нових хворих на коронавірус

    За останню добу найбільша кількість заражень зареєстрована у Дніпропетровській області

    За добу в Україні померло 160 людей

    Станом на 2 травня 2021 року в Україні зафіксовано 5094 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    Зокрема, захворіли 219 дітей та 81 медпрацівник.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 3199 осіб;
    • летальних випадків – 160;
    • одужало – 5784 особи;
    • здійснено тестувань за добу – 43405.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2083180 осіб;
    • одужало – 1676265 осіб;
    • летальних випадків – 44596;
    • проведено ПЛР-тестувань – 9477843.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (804), Донецькій (418), Харківській (344), Одеській (296) та Черкаській (273) областях.

    2661 людина щеплена проти Covid-19 за добу 1 травня 2021 року в Україні.

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    Нагадаємо, станом на 1 травня 2021 року в Україні зафіксовано 8549 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 374 дитини та 145 медпрацівників.

    Також за минулу добу госпіталізовано – 3051 особа, летальних випадків – 351, одужало – 14956 осіб, здійснено тестувань – 83336.

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    Теги: Максим Степанов хвороби ліки коронавірус
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