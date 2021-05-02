Поліція посилено охороняє порядок у сьому річницю трагічних подій в Одесі
«Вже розпочалось посилене патрулювання центральних вулиць міста» – Яровий
На Куликовому полі відбувся об’єднаний інструктаж усіх силових структур регіону
В Одесі у річницю трагічних подій понад 2,6 тисячі правоохоронців забезпечують порядок під час масових заходів 2 травня в Одесі. Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.
«Очікується проведення великої кількості масових заходів. Наше завдання – не допустити провокацій, а також забезпечити дотримання усіх карантинних вимог», – наголосив Сергій Яровий.
За його словами, 2 травня на посилений режим несення служби заступлять понад 2,6 тисячі правоохоронців.
Перший заступник міністра розповів, що на Куликовому полі відбувся об’єднаний інструктаж усіх силових структур регіону, які нестимуть службу у святкові та пам’ятні дні. Також запроваджено контроль на в’їзд у місто. На стаціонарних та додаткових постах буде проводитися ретельна перевірка транспортних засобів.
Крім того, для збору та аналізу інформації цілодобово працюватиме ситуаційний центр у складі усіх служб міністерства, який координуватиме роботу органів та підрозділів МВС.
Яровий також додав, що вже розпочалось посилене патрулювання центральних вулиць міста. А 2 травня колони учасників масових акцій супроводжуватимуть підрозділи поліції діалогу.