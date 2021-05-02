Поліція посилено охороняє порядок у сьому річницю трагічних подій в Одесі

На Куликовому полі відбувся об’єднаний інструктаж усіх силових структур регіону

В Одесі у річницю трагічних подій понад 2,6 тисячі правоохоронців забезпечують порядок під час масових заходів 2 травня в Одесі. Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

«Очікується проведення великої кількості масових заходів. Наше завдання – не допустити провокацій, а також забезпечити дотримання усіх карантинних вимог», – наголосив Сергій Яровий.

За його словами, 2 травня на посилений режим несення служби заступлять понад 2,6 тисячі правоохоронців.

Перший заступник міністра розповів, що на Куликовому полі відбувся об’єднаний інструктаж усіх силових структур регіону, які нестимуть службу у святкові та пам’ятні дні. Також запроваджено контроль на в’їзд у місто. На стаціонарних та додаткових постах буде проводитися ретельна перевірка транспортних засобів.

Крім того, для збору та аналізу інформації цілодобово працюватиме ситуаційний центр у складі усіх служб міністерства, який координуватиме роботу органів та підрозділів МВС.

Яровий також додав, що вже розпочалось посилене патрулювання центральних вулиць міста. А 2 травня колони учасників масових акцій супроводжуватимуть підрозділи поліції діалогу.

2 травня 2014 року в місті Одесі відбулися масові заворушення, які призвели до трагічних наслідків. За даними ГПУ, внаслідок масових заворушень, які відбулися в місті Одесі, загинуло 48 та поранено понад 250 осіб.

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