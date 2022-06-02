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    У світі

    Допомога українським біженцям. Польща зважилась на жорстке рішення

    Біженці з України більше не будуть отримувати фінансову допомогу від польського уряду - Допомога українським біженцям. Польща зважилась на жорстке рішення
    Біженці з України більше не будуть отримувати фінансову допомогу від польського уряду
    фото: glavcom.ua

    Від 1 липня Польща не виплачуватиме українцям 40 злотих на день

    З 1 липня уряд Польщі більше не буде платити денних 40 злотих (близько 276 грн) українським біженцям, повідомив у ефірі TVP Info заступник голови МВС Польщі та представник уряду у справах біженців Павло Босернакер.

    «Ми переконані, що багато людей у Польщі здатні стати незалежними та адаптуватися», – сказав він і додав, що також будуть винятки. Для деяких осіб буде розширено пільги: виплати продовжаться лише для багатодітних сімей, вагітних жінок та інвалідів.

    Уряд Польщі у спеціальному законі про допомогу біженцям з України спочатку гарантував пільгу на перші 60 днів перебування в країні. Місяць тому він продовжив термін ще на 60 днів, але має намір скасувати ці рішення.

    «Ми виплачуємо величезні соціальні кошти – від 300 злотих для кожного до 500+ злотих на кожну дитину та інших осіб, які є можуть претендувати на соціальні виплати. Крім того, ми бачимо, що багато українців шукають роботу, знаходять її та працюють. Ми хочемо стимулювати інших бути активними. Чотири місяці повного захисту – це, на нашу думку, достатній час для адаптації в країні», – сказав у коментарі Rzeczpospolita високопоставлений політик із партії «Право і справедливість».

    «Станом на 17 травня 2022 року по всій країні було подано понад 190 тисяч заявок на отримання фінансової підтримки. Вони становлять понад 821 мільйон 910 тисяч злотих», – інформують у МВС.

    Нагадаємо, що польські роботодавці масово звільняють українців.

    Раніше польські урядовці стикнулися з рядом проблем у працевлаштуванні українських біженців. Більшість з українців продовжують обирати великі конгломерації Польщі, де роботу без знання мови і досвіду знайти значно важче.

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    Теги: росія окупанти Польща війна Україна біженці окупація пільги #stoprussia
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    Допомога українським біженцям. Польща зважилась на жорстке рішення