Україна та Польща посилюють співпрацю. Підписано низку угод

Уряди України і Польщі підписали вісім угод про співпрацю

Польща підтримує вступ України до ЄС та НАТО

За результатами міжурядових консультацій України та Польщі була ухвалена спільна заява. Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів України.

Країни підписали документи щодо співпраці у сферах енергетики, військово-оборонного комплексу, транскордонного та митного співробітництва, екологічної політики, відбудови України, а також співробітництва у питанні національної пам'яті.

Зокрема, Польща підтвердила, що підтримує вступ України до ЄС та НАТО, а також докладатиме зусиль, аби Україна отримала статус кандидата на членство в ЄС уже цього червня.

«1 червня 2022 року в м. Київ відбулися українсько-польські міжурядові консультації, за підсумками яких сторони підтвердили готовність до активного залучення усіх необхідних дво- та багатосторонніх інструментів для забезпечення надання Україні статусу країни-кандидата на членство в Європейському Союзі в ході засідання Європейської Ради 23-24 червня 2022 року», – йдеться в повідомленні.

Крім цього, країни домовилися посилювати оборонне співробітництво, розвивати Польсько-Українсько-Британський союз та працювати над посиленням санкцій проти Росії.

Польща також підтвердила свою готовність у посиленні прикордонного співробітництва.

«Завданням урядів України та Республіки Польща є подальше зближення українського та польського народів, які проявили високий рівень солідарності, підтримки та єднання і спільно проходять крізь горнило війни, а також сприяти будівництву міцного фундаменту нового європейського майбутнього наших народів», – зазначили в Кабміні.

Раніше повідомлялося, що Польща долучиться до відбудови зруйнованих окупантами міст та сіл України. Після закінчення війни Польща допоможе відбудувати Харківську область.

Нагадаємо, Польща готова виступити гарантом безпеки України. Для цього лише необхідно, щоб Київ офіційно звернувся з такою пропозицією, а також були встановлені відповідні умови мирного договору.