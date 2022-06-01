Україна після рашистів. Стало відомо, яку область допоможе відбудувати Польща

Після закінчення війни Польща допоможе Україні відбудувати Харківську область

Польща долучиться до відбудови зруйнованих окупантами міст та сіл України. Після закінчення війни Польща допоможе відбудувати Харківську область. Такого висновку дійшли під час засідання українсько-польських міжурядових консультацій, передає Кабмін.

«1 червня 2022 року в м. Київ відбулися українсько-польські міжурядові консультації, за підсумками яких сторони підтвердили готовність до активної взаємодії у відбудові України у повоєнний період. Польща зосередить свої зусилля з відбудови на Харківській області», – йдеться в повідомленні.

Крім цього, Польща наголосила на своїй готовності підтримувати сільськогосподарські виробничі потужності України з метою максимального збору врожаїв у наступному сезоні. Україна, в свою чергу, підтвердила свою готовність надати всю інформацію, необхідну для реалізації такої підтримки.

«Завданням урядів України та Республіки Польща є подальше зближення українського та польського народів, які проявили високий рівень солідарності, підтримки та єднання і спільно проходять крізь горнило війни, а також сприяти будівництву міцного фундаменту нового європейського майбутнього наших народів», – зазначили в Кабміні.

Раніше повідомлялося, що Польща готова виступити гарантом безпеки України. Для цього лише необхідно, щоб Київ офіційно звернувся з такою пропозицією, а також були встановлені відповідні умови мирного договору.