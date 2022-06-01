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    Політика

    Україна і Польща домовилися спільно виготовляти зброю

    Польща та Україна домовилися про початок роботи над створенням спільного підприємства, яке вироблятиме зброю та військову техніку - Україна і Польща домовилися спільно виготовляти зброю
    Польща та Україна домовилися про початок роботи над створенням спільного підприємства, яке вироблятиме зброю та військову техніку
    фото: Facebook Дениса Шмигаля

    Спільне українсько-польське підприємство виготовлятиме сучасну оборонну зброю

    Україна та Польща серед низки урядових угод, підписаних сьогодні, 1 червня, узгодили формат співпраці у сфері військово-промислового комплексу. Про це повідомив на Facebook-сторінці прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

    Шмигаль зазначив, що українська і польська делегації підписали меморандум про створення спільної постійно діючої комісії по налагодженню кооперації між польськими та українськими суб’єктами господарювання.

    Ця комісія буде працювати над питанням створення спільного українського-польського підприємства, яке займатиметься виготовленням озброєння та військової техніки.

    Україна планує виготовляти разом із Польщею сучасні зразки оборонної зброї.

    «Це виведе нашу оборонну та військову співпрацю на новий рівень», – запевнив голова українського уряду.

    Нагадаємо, що Польща уже допомагає Україні упоратися із російською агресією та наслідками війни.

    Так, Після закінчення війни сусідня держава допоможе Україні відбудувати Харківську область.

    А президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна готова стати гарантом безпеки для України.

    Читайте також: Україна та Польща посилюють співпрацю. Підписано низку угод
    Теги: Польща зброя Україна озброєння Денис Шмигаль
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    Україна і Польща домовилися спільно виготовляти зброю