Україна і Польща домовилися спільно виготовляти зброю

Польща та Україна домовилися про початок роботи над створенням спільного підприємства, яке вироблятиме зброю та військову техніку

Спільне українсько-польське підприємство виготовлятиме сучасну оборонну зброю

Україна та Польща серед низки урядових угод, підписаних сьогодні, 1 червня, узгодили формат співпраці у сфері військово-промислового комплексу. Про це повідомив на Facebook-сторінці прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Шмигаль зазначив, що українська і польська делегації підписали меморандум про створення спільної постійно діючої комісії по налагодженню кооперації між польськими та українськими суб’єктами господарювання.

Ця комісія буде працювати над питанням створення спільного українського-польського підприємства, яке займатиметься виготовленням озброєння та військової техніки.

Україна планує виготовляти разом із Польщею сучасні зразки оборонної зброї.

«Це виведе нашу оборонну та військову співпрацю на новий рівень», – запевнив голова українського уряду.

Нагадаємо, що Польща уже допомагає Україні упоратися із російською агресією та наслідками війни.

Так, Після закінчення війни сусідня держава допоможе Україні відбудувати Харківську область.

А президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна готова стати гарантом безпеки для України.