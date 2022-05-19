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    Польські роботодавці масово звільняють українців: названо причину

    Компаніям довелося скоротити свою виробничу програму та&nbsp;частину штату працівників - Польські роботодавці масово звільняють українців: названо причину
    Компаніям довелося скоротити свою виробничу програму та частину штату працівників
    ілюстративне фото

    Скорочення стосується українських чоловіків, які здебільшого працювали у важкій промисловості

    У Польщі масово звільняють українських заробітчан, скорочення стосуються переважно працівників металургійних та інших підприємств важкої промисловості. Про це заявили в аналітичному центрі агенції з працевлаштування Gremi Personal.

    Цей процес пов'язаний з війною, яку розв'язала Росія. Річ у тім, що економічні санкції, які обрушилися на агресора, зачепили і деякі підприємства в Європі, які тісно пов'язані з РФ. Через це компаніям довелося скоротити свою виробничу програму та частину штату працівників.

    Першими звільнення наздоганяє іноземних працівників, зокрема українських чоловіків, які здебільшого працювали у важкій промисловості Польщі.

    Польські урядовці стикнулися з рядом проблем у працевлаштуванні українських біженців. Більшість з українців продовжують обирати великі конгломерації Польщі, де роботу без знання мови і досвіду знайти значно важче.

    Нагадаємо, що найскладніше зараз знайти роботу юристам, страхувальникам, працівникам сфери обслуговування, охоронцям, освітянам та науковцям, домашньому персоналу, спеціалістам, які працювали у сфері автомобільного бізнесу, закупівель. Для них зараз найменше актуальних вакансій.

    Днями президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволить безробітним простіше стати на облік, а роботодавцям – отримати додаткові стимули для працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Польські роботодавці масово звільняють українців: названо причину