Польські роботодавці масово звільняють українців: названо причину

Скорочення стосується українських чоловіків, які здебільшого працювали у важкій промисловості

У Польщі масово звільняють українських заробітчан, скорочення стосуються переважно працівників металургійних та інших підприємств важкої промисловості. Про це заявили в аналітичному центрі агенції з працевлаштування Gremi Personal.

Цей процес пов'язаний з війною, яку розв'язала Росія. Річ у тім, що економічні санкції, які обрушилися на агресора, зачепили і деякі підприємства в Європі, які тісно пов'язані з РФ. Через це компаніям довелося скоротити свою виробничу програму та частину штату працівників.

Першими звільнення наздоганяє іноземних працівників, зокрема українських чоловіків, які здебільшого працювали у важкій промисловості Польщі.

Польські урядовці стикнулися з рядом проблем у працевлаштуванні українських біженців. Більшість з українців продовжують обирати великі конгломерації Польщі, де роботу без знання мови і досвіду знайти значно важче.

Нагадаємо, що найскладніше зараз знайти роботу юристам, страхувальникам, працівникам сфери обслуговування, охоронцям, освітянам та науковцям, домашньому персоналу, спеціалістам, які працювали у сфері автомобільного бізнесу, закупівель. Для них зараз найменше актуальних вакансій.

Днями президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволить безробітним простіше стати на облік, а роботодавцям – отримати додаткові стимули для працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.