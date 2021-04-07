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    Пандемія коронавірусу. З'явилася нова світова статистика

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    Україна, за даними університету &nbsp;Гопкінса, посідає 16-те місце за кількістю заражених - Пандемія коронавірусу. З'явилася нова світова статистика
    Україна, за даними університету  Гопкінса, посідає 16-те місце за кількістю заражених
    Фото: pixabay.com

    У світі кількість померлих від пов'язаних із Covid-19 захворювань зросла до 2 млн 873 тис.

    Кількість виявлених заражень коронавірусом у світі з початку пандемії на 7 квітня становить 132 млн 447 тис. Про це свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

    У світі кількість померлих від пов'язаних із Covid-19 захворювань зросла до 2 млн 873 тис.

    Перше місце за кількістю підтверджених випадків посідають США – 30,8 млн. На другому – Бразилія (13,1 млн випадків), на третьому – Індія (12,7 млн випадків).

    Україна, за даними університету Гопкінса, посідає 16-те місце за кількістю заражених.

    За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети становить на ранок 7 квітня 370,3. У США на 1 млн жителів померли 1 тис. 715 осіб, у Бразилії – 1 тис. 579, у Індії – 120.

    Україна виявилася першою в Європі країною з поширенням коронавірусу, за даними Worldometers.

    6 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна уклала договір з американською фармацевтичною компанією Pfizer про постачання 10 мільйонів доз вакцини проти Covid-19. Наразі не відомо, коли будуть поставлено ці вакцини і за який кошт. Агентство США з міжнародного розвитку надасть Україні спеціальні холодильники, необхідні для транспортування і зберігання вакцини Pfizer.

    Україна також очікує до кінця травня отримати партію вакцин Pfizer і AstraZeneca в рамках глобального механізму Covax. Україна повинна отримати 1,7 млн доз вакцин кількома траншами.

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    Теги: смерть Україна вакцинація коронавірус
    Теги: статистика коронавірус
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