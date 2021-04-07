Пандемія коронавірусу. З'явилася нова світова статистика
У світі кількість померлих від пов'язаних із Covid-19 захворювань зросла до 2 млн 873 тис.
Кількість виявлених заражень коронавірусом у світі з початку пандемії на 7 квітня становить 132 млн 447 тис. Про це свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.
У світі кількість померлих від пов'язаних із Covid-19 захворювань зросла до 2 млн 873 тис.
Перше місце за кількістю підтверджених випадків посідають США – 30,8 млн. На другому – Бразилія (13,1 млн випадків), на третьому – Індія (12,7 млн випадків).
Україна, за даними університету Гопкінса, посідає 16-те місце за кількістю заражених.
За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети становить на ранок 7 квітня 370,3. У США на 1 млн жителів померли 1 тис. 715 осіб, у Бразилії – 1 тис. 579, у Індії – 120.
Україна виявилася першою в Європі країною з поширенням коронавірусу, за даними Worldometers.
6 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна уклала договір з американською фармацевтичною компанією Pfizer про постачання 10 мільйонів доз вакцини проти Covid-19. Наразі не відомо, коли будуть поставлено ці вакцини і за який кошт. Агентство США з міжнародного розвитку надасть Україні спеціальні холодильники, необхідні для транспортування і зберігання вакцини Pfizer.
Україна також очікує до кінця травня отримати партію вакцин Pfizer і AstraZeneca в рамках глобального механізму Covax. Україна повинна отримати 1,7 млн доз вакцин кількома траншами.