Пандемія коронавірусу. З'явилася нова світова статистика

Україна, за даними університету Гопкінса, посідає 16-те місце за кількістю заражених

У світі кількість померлих від пов'язаних із Covid-19 захворювань зросла до 2 млн 873 тис.

Кількість виявлених заражень коронавірусом у світі з початку пандемії на 7 квітня становить 132 млн 447 тис. Про це свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

У світі кількість померлих від пов'язаних із Covid-19 захворювань зросла до 2 млн 873 тис.

Перше місце за кількістю підтверджених випадків посідають США – 30,8 млн. На другому – Бразилія (13,1 млн випадків), на третьому – Індія (12,7 млн випадків).

Україна, за даними університету Гопкінса, посідає 16-те місце за кількістю заражених.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети становить на ранок 7 квітня 370,3. У США на 1 млн жителів померли 1 тис. 715 осіб, у Бразилії – 1 тис. 579, у Індії – 120.

Україна виявилася першою в Європі країною з поширенням коронавірусу, за даними Worldometers.