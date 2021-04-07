Єдина «жовта» область України фіксує різкий спалах коронавірусу

Херсонська область впритул наближається до «пікових навантажень» і за рівнем захворюваності, і за рівнем госпіталізації

У Херсонській області, яка єдиною в Україні залишається у «жовтій» карантинній зоні, стрімко погіршується ситуація із захворюваністю на Covid-19, наступні кілька тижнів будуть дуже важкими. Про це повідомив головний державний санітарний лікар Херсонської області Юрій Ромаскевич.

«Зростає кількість інфікованих, хворіють діти, хворіють вагітні, зростає рівень госпіталізації, зростає смертність», – написав він у Facebook.

За словами Ромаскевича, сплеск заражень коронавірусом спровокували відсутність обов’язкових карантинних обмежень, циркуляція нових більш заразних штамів та міграція населення з «червоної» Миколаївської області. Санлікар наголосив, що «останні два тижні весь Миколаїв знаходиться у наших ТРЦ та розважальних закладах» через запровадження локдану у сусідній області.

«Але головна – це невиконання простих протиепідемічних заходів – соціального дистанціювання, використання засобів індивідуального захисту, уникнення місць скупчення людей», – додав він.

За оцінкою санлікаря, Херсонська область впритул наближається до «пікових навантажень» і за рівнем захворюваності, і за рівнем госпіталізації.

За минулу добу на Херсонщині зафіксували 294 випадки зараження коронавірусом, дев’ятеро хворих померли. Загальний показник захворюваності на коронавірус залишається низьким у порівнянні із переважною більшістю областей України. Всього офіційно підтверджено 25 789 випадків коронавірусу, з них 736 – летальних

Додамо, що Кабмін планує дещо послабити обмеження у червоній зоні карантину. Зокрема, дозволять торгівлю садівним матеріалом та роботу хімчисток.

Також відсьогодні, 7 квітня, у Хмельницькій області будуть призупинені усі внутрішньообласні регулярні пасажирські перевезення автомобільним та залізничним транспортом.

Раніше МОЗ оновило розподіл карантинних зон, Київ та 10 областей – «червоні». Відповідно у цих регіонах діють суворі обмеження. Наприклад, закриті всі торгові центри, заборонена робота кафе й ресторанів. Крім того, у Києві та Львові громадський транспорт курсує в режимі спецперевезень.

За минулу добу в Україні виявлено 15 415 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 636 дітей та 437 медпрацівників. До лікарень вчора з діагнозом ковід госпіталізували 5 587 осіб. Також зафіксовано 481 смерть від Covid-19. За офіційними даними 6 квітня одужало 11 472 ковід-пацієнтів.

Читайте також: