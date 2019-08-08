Польща застерігає країни ЄС від зближення з Росією



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Жорстокі затримання на протестній акції у Москві

Потепління відносин з Росією сигналізуватиме Кремлю, що Європа дозволить йому вийти сухим з води після ескалації

Польща стурбована тим, що деякі країни Європейського Союзу стають все більш дружніми по відношенню до Росії, навіть коли Кремль розправляється з інакомисленням.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Пшидач в інтерв’ю Reuters, повідомляє «Європейська правда».

«Схоже, що деякі європейські лідери не усвідомлюють, що їх діяльність сприймається як спроба розморозити відносини, і якщо це так, то їх політика вводить в оману», – сказав він.

Його заява прозвучала після того як у Росії затримали понад 1000 осіб під час протестів з вимогою вільних виборів. Європейський союз і Польща засудили жорстокість поліції в ході протестів.

Потепління відносин з Росією може сигналізувати Кремлю, що Європа дозволить йому вийти сухим з води після ескалації, такої як анексія Криму в 2014 році, і це створює небезпечний прецедент, сказав Пшидач.

«Немає жодних підстав запрошувати російських лідерів на різні вечірки або танці разом... Були вжиті заходи, щоб спонукати Росію відмовитись від своєї агресивної політики на сході Європи...але вона не зробила навіть пів кроку назад» – зазначив дипломат.

Як повідомлялося, Путіна не хочуть бачити у Польщі на роковинах Другої світової війни.

Нагадаємо, що Польща хоче відмовитися від радянських МіГ-29