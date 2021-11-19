Польща завершила прокладання частини свого газогону Baltic Pipe

Baltic Pipe – це газопровід, який зʼєднує норвезькі газові родовища з Данією і Польщею

Польща має намір запустити газопровід Baltic Pipe з 1 жовтня 2022 року

Польський оператор газотранспортної мережі Gaz-System завершив прокладання морської частини газопроводу Baltic Pipe. Країна має намір запустити газопровід Baltic Pipe з 1 жовтня 2022 року та наростити використовувані обсяги блакитного палива на 50%. Про це повідомляє «Польське радіо».

Зазначається, що під час морських робіт поляки пробурили два тунелі в місцях виходу морського газопроводу на сушу. У компанії наголошують, що цей момент знаменує собою завершення найважливішого етапу робіт за цим проектом.

«Цей день значно наближає нас до досягнення бажаної безпечної диверсифікації джерел постачання до Польщі у 2022 році. Потужність Baltic Pipe становитиме 10 мільярдів кубометрів на рік, що можна порівняти з кількістю газу, отриманого Польщею за довгостроковим контрактом з російським «Газпромом», термін дії якого закінчується у грудні 2022 року», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що Baltic Pipe – це газопровід, який зʼєднує норвезькі газові родовища з Данією і Польщею. Очікувана потужність газопроводу становитиме 10 мільярдів кубометрів на рік. У Польщі запевняють, що екологічні питання, які викликали затримку будівництва, нині вже вирішені.

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