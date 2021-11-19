  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Польща завершила прокладання частини свого газогону Baltic Pipe

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Baltic Pipe &ndash; це газопровід, який зʼєднує норвезькі газові родовища з Данією і Польщею - Польща завершила прокладання частини свого газогону Baltic Pipe
    Baltic Pipe – це газопровід, який зʼєднує норвезькі газові родовища з Данією і Польщею
    фото:Baltic Pipe @BalticPipe_PL

    Польща має намір запустити газопровід Baltic Pipe з 1 жовтня 2022 року

    Польський оператор газотранспортної мережі Gaz-System завершив прокладання морської частини газопроводу Baltic Pipe. Країна має намір запустити газопровід Baltic Pipe з 1 жовтня 2022 року та наростити використовувані обсяги блакитного палива на 50%. Про це повідомляє «Польське радіо».

    Зазначається, що під час морських робіт поляки пробурили два тунелі в місцях виходу морського газопроводу на сушу. У компанії наголошують, що цей момент знаменує собою завершення найважливішого етапу робіт за цим проектом.

    «Цей день значно наближає нас до досягнення бажаної безпечної диверсифікації джерел постачання до Польщі у 2022 році. Потужність Baltic Pipe становитиме 10 мільярдів кубометрів на рік, що можна порівняти з кількістю газу, отриманого Польщею за довгостроковим контрактом з російським «Газпромом», термін дії якого закінчується у грудні 2022 року», – йдеться у повідомленні.

    Відомо, що Baltic Pipe – це газопровід, який зʼєднує норвезькі газові родовища з Данією і Польщею. Очікувана потужність газопроводу становитиме 10 мільярдів кубометрів на рік. У Польщі запевняють, що екологічні питання, які викликали затримку будівництва, нині вже вирішені.

    Читайте також:
    Теги: Польща газ Газпром
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Польща завершила прокладання частини свого газогону Baltic Pipe