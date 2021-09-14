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    Думки вголос

    «Північний потік – 2» з жовтня не запрацює

    • Лана Зеркаль

      Радниця міністра енергетики України

    •  glavcom.ua
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    До моменту фізичного запуску газу по трубі, ця труба повинна отримати сертифікат безпеки незалежного міжнародного сертифікатора - «Північний потік – 2» з жовтня не запрацює
    До моменту фізичного запуску газу по трубі, ця труба повинна отримати сертифікат безпеки незалежного міжнародного сертифікатора
    фото з відкритих джерел

    Початок роботи «Північного потоку – 2» без дозволів призведе до застосування санкцій до нього

    Щойно анонсована добудова «Північного потоку – 2» супроводжувалася гучними заявами «Газпрому» щодо планів розпочати його експлуатацію вже з жовтня першою ниткою, а з грудня – вже обома, про що повідомляв Bloomberg.

    Це версія, яка дуже подобається російським можновладцям, та розкручується у ЗМІ, є далекою від реальності. Так само, як і позиція «Газпрому», який продовжує вдавати, що європейські правила до нього не застосовуються, попри рішення Німецького регулятора та суду. При цьому запуск ПП2 неможливий без сертифікації Nord Stream 2 AG як незалежного оператора газотранспортної системи. І усі спекуляції на кшталт «запустимо уже» не мають жодного сенсу.

    11 червня Nord Stream 2 AG на запит BNetzA (німецького регулятора) подала документи на сертифікацію компанії як незалежного оператора в попередньому порядку, а тільки 13 вересня в BNetzA заявили, що заявка на сертифікацію завершена, тобто усі необхідні для розгляду документи надані.
    Починаючи з 8 вересня, у BNetzA є чотири місяці для розгляду заявки та підготовки звіту (до 8 січня 2022 року). Далі німецький регулятор передає його Єврокомісії, що передбачено зміненою Директивою про газ. ЄК має два місяці для власного висновку та ще додатково два місяці, якщо це знадобиться. Початок роботи «Північного потоку – 2» без дозволів призведе до застосування санкцій до нього.

    До того ж «Північний потік – 2» повинен пройти внутрішню перевірку на попереднє введення в експлуатацію. Тривалість етапу – до трьох місяців.

    Правда, є ще одне «технічне» питання. До моменту фізичного запуску газу трубою, ця труба повинна отримати сертифікат безпеки незалежного міжнародного сертифікатора. Nord Stream 2 AG відмовляється коментувати, яка сертифікаційна компанія обслуговуватиме «Північний потік – 2» та чи залучена ця компанія до процесу попередньої перевірки. Тривалість етапу – від одного місяця до одного року.

    Як не крути кубика, а заяви про повноцінний запуск проєкту 1 жовтня дещо переоцінені.

    P.S. Сьогодні на зустрічі з Андреасом Файхтом, держсекретарем Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини, він запевнив, що «Північний потік – 2» не буде запущено в комерційну експлуатацію до завершення сертифікації.

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    Джерело: блог Олени Зеркаль

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ЄС газ санкції Північний потік-2
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    «Північний потік – 2» з жовтня не запрацює