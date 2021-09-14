Ціна на газ в Європі перевищила $800. Експерти кажуть про «бульбашку» і політику

Ціни на газ в Європі опинились на абсолютному історичному максимумі

Ціни на газ в Європі опинились на абсолютному історичному максимумі

Ціни на природний газ продовжує невпинно зростати

Ціни на природний газ в Європі перевищили позначку $800 за тисячу кубометрів. Про це свідчать дані на біржі ICE Futures.

Так, вранці 14 жовтня на біржі ICE Futures ціна жовтневого ф'ючерса на спотовий індекс TTF досягла позначки €65,5 за мегават-годину, що відповідає ціні в $793,9 доларів за тисячу «кубів». Пізніше котирування просіли до €64,9 євро за мегават-годину або $786,7 доларів за тисячу кубометрів.

Станом на 12:00 котирування становлять €66,155 за мегават-годину, або $801,9 доларів за тисячу кубометрів.

У свою чергу експерти відзначають, що дане зростання викликаний біржовими спекуляціями і є ні чим іншим як біржовою бульбашкою.

Так, директор спеціальних програм центру «Психея» Геннадій Рябцев заявив в коментарі delo.ua, що різке зростання цін обумовлене дефіцитом надлишків газу на газових хабах. Він зазначає, що ситуація на газовому ринку дуже нагадує ситуацію на ринку нафти в 2008 році напередодні Світової фінансової кризи, коли ціна на нафту становила $141 за барель, а пізніше обвалилася до $30.

У свою чергу енергетичний експерт Валентин Землянський не виключає політичну складову ситуації з газом.

«Я також не виключаю внутрішньоєвропейську політичну гру, для того щоб обмежити повноваження Європейської комісії з регулювання європейського газового ринку і вирішення проблеми «Північного потоку – 2». Головну роль в цьому процесі відіграє потрійний союз, який утворився в Європі: це Росія, Німеччина і Австрія . Говорити про те, що в усьому винен «Газпром» не зовсім коректно. Це спільна гра всіх великих транснаціональних корпорацій, що функціонують на європейському континенті включаючи російський «Газпром». Після запуску «Північного потоку – 2» ця бульбашка безумовно лопне», – сказав Землянський.

Нагадаємо, напередодні ціна на газ в Європі перевищила $750.

Відзначимо, зростання цін на газ в Європі пов'язують зі слабкими темпами заповнюваності підземних сховищ. Ще однією причиною називають відмову російського «Газпрому» бронювати додаткові потужності українського транзиту. Так, він викупив лише незначну частину із запропонованих додаткових твердих потужностей прокачування через Україну на вересень, хоча в попередні місяці викуповував весь виставлений обсяг для прокачування в 15 млн кубометрів на добу.

Також повідомлялося, що ціни на газ ростуть на тлі низьких запасів в підземних сховищах Європи при скороченні постачання з Росії.

До слова, Білий дім звинуватив Росію в рості цін на газ у Європі.

Також США продовжують вважати газогін «Північний потік – 2» інструментом геополітичного впливу Кремля, який підриває енергобезпеку Європи, та виступають проти введення його в експлуатацію.

10 вересня голова правління російського «Газпрому» Олексій Міллер оголосив про завершення будівництва газопроводу Nord Stream 2. Цей трубопровід має забезпечити доставку російського газу до Європи в обхід України.

Також стало відомо, що Україна продовжить боротися проти «Північного потоку – 2» попри те, що Росія заявила про завершення його будівництва.

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