Запаси газу в Європі і США досягли критичного рівня

CNBC: ціни на газ в США можуть подвоїтися, а дефіцит палива в Європі стане серйозним

Запаси природного газу на зимовий період в Європі і США виявилися значно меншими за середні показники за останні п'ять років, досягнувши критично низького рівня, пише CNBC.

Експерти припускають, якщо настануть тривалі холоди, то ціни на газ в США можуть подвоїтися, а дефіцит палива в Європі стане серйозним. Брак газу в цьому регіоні може змусити весь світ платити за його поставки дорожче, відзначають аналітики. Лише в серпні вартість палива зросла на 35%.

У США обсяг газу в сховищах виявився на 7,6% нижче середнього показника за п'ять років, а в Європі – на 16%. При цьому рівень заповнюваності сховищ є рекордно низьким для вересня. Переломний момент може настати через кілька місяців, коли стане зрозуміло, яка зима чекає Європу і США.

В ході торгів 14 вересня вартість палива зросла майже на 7% у порівнянні з максимумом попереднього дня, перевищивши $800 за тисячу кубометрів. У свою чергу експерти відзначають, що дане зростання викликане біржовими спекуляціями і є ні чим іншим як біржовою бульбашкою.

Нагадаємо, напередодні ціна на газ в Європі перевищила $750.

Відзначимо, зростання цін на газ в Європі пов'язують зі слабкими темпами заповнюваності підземних сховищ. Ще однією причиною називають відмову російського «Газпрому» бронювати додаткові потужності українського транзиту. Так, він викупив лише незначну частину із запропонованих додаткових твердих потужностей прокачування через Україну на вересень, хоча в попередні місяці викуповував весь виставлений обсяг для прокачування в 15 млн кубометрів на добу.

Також повідомлялося, що ціни на газ ростуть на тлі низьких запасів у підземних сховищах Європи при скороченні постачання з Росії.

До слова, Білий дім звинуватив Росію в рості цін на газ у Європі.

Також США продовжують вважати газогін «Північний потік – 2» інструментом геополітичного впливу Кремля, який підриває енергобезпеку Європи, та виступають проти введення його в експлуатацію.

10 вересня голова правління російського «Газпрому» Олексій Міллер оголосив про завершення будівництва газопроводу Nord Stream 2. Цей трубопровід має забезпечити доставку російського газу до Європи в обхід України.

Також стало відомо, що Україна продовжить боротися проти «Північного потоку – 2» попри те, що Росія заявила про завершення його будівництва.

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