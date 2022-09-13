Помер французький режисер Жан-Люк Годар 

Кінематографіст стояв біля витоків французької нової хвилі

У віці 91 рік помер французький кінорежисер Жан-Люк Годар, повідомляє 13 вересня Liberation із посиланням на родичів режисера. Жан-Люк Годар – культова постать у світовій кіноіндустрії. Він був основоположником французької «нової хвилі» в кіно.

Свою кар'єру Жан-Люк Годар розпочав ще у студентські роки. Навчаючись у Сорбонні, він почав відвідувати кіноклуби та захопився розвитком кінематографа. Після створення нової естетики для режисерів, він створив перший короткометражний фільм «Операція бетон» (1954). Та справжня слава прийшла до нього після презентації стрічки «На останньому диханні» (1959) з Жаном-Полем Бельмондо у головній ролі. Годар відзняв цю стрічку за власним сценарієм.

Жан-Люк Годар порушив усталені правила французького кіно 1960-х років і дав старт новому способу кіновиробництва. Він працював із ручною камерою, ввів у моду різкі склеювання, доповнював кадр смисловими відсиланнями через плакати та газети.

Наступні фільми Жана-Люка Годара мали не менший успіх, адже висвітлювали та досліджували молодіжний протест. У центрі уваги режисера опинились всі теми, якими жило французьке суспільство: мілітаризм, придушення особистості, політичне суперництво, респектабельність шлюбу, молодіжний екстремізм тощо. Тому деякі роботи Годара не пропускала цензура.

У 2011 році Годар був нагороджений премією «Оскар» за внесок у розвиток кінематографу. Годар був відомий своїми антисемістськими висловлювання, тому частина людей не розуміли, чому він був удостоєний такої престижної премії.

Одними з останніх робіт Жана-Люка Годара були стрічки «Мости з Сараєва» і «Книга з картинками». В них режисер теж експериментував, не даючи чіткої сюжетної лінії.

Жан-Люк Годар народився в багатій франко-швейцарській родині 3 грудня 1930 року в розкішному Сьомому окрузі Парижа. Його батько був успішним лікарем, а мати дочкою засновника інвестиційного банку Banque Paribas.

Годар був одружений з данською акторкою Ганною Карині, яка зіграла у шести його фільмах, розлучилися вони у 1967 році. Його другою дружиною стала акторка Анна Вяземські, онучка письменника Поля Моріака. Пара розлучилася 1979 року.