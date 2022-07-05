Фільм Сенцова «Носоріг» здобув гран-прі на кінофестивалі в Польщі (відео)

«Я особисто і весь український народ дуже вдячні за підтримку поляків»

Фільм «Носоріг» українського режисера Олега Сенцова, який наразі захищає Україну від окупантів, отримав у Польщі гран-прі кінофестивалю «Любуське кіноліто». Про це повідомляє YouTube-канал Lubuskie Lato Filmowe.

Автор кримінальної драми записав до поляків звернення у військовій формі прямо з фронту:

«Я особисто і весь український народ дуже вдячні за підтримку поляків, які виявилися нашими справжніми братами та сестрами, які підтримують нас у цю важку годину, коли у нас такий потужний ворог. З такими друзями ми неодмінно переможемо! Я був дуже радий дізнатися, що наш фільм «Носоріг» переміг на фестивалі в Лагуві. Я був у вашому прекрасному місті, і це одне з найкращих місць на землі, де я був. Я там був зі своїм першим фільмом «Гамер», який отримав спеціальний приз, але зараз «Носоріг» отримав головну нагороду і для мене це дуже приємно, тому що на цьому проєкті працювало багато людей з Польщі», – сказав Сенцов.

Олег Сенцов згадав про усіх, хто брав участь у створенні фільму, а також він сподівається вижити та відвідати Польщу знову.

Фільм заснований на реальних подіях 90-х років в Україні. У центрі стрічки колишній бандит на прізвисько Носоріг, який ділиться спогадами про своє буремне минуле, обмірковує його наслідки. Прототипом головного героя є знайомий режисера стрічки, який надихнув його на створення картини.





7 лютого стало відомо, що права на онлайн показ фільму Олега Сенцова «Носоріг» придбав стримінговий сервіс Netflix.

Нагадаємо, раніше Сенцов поїхав на прем'єру «Носорога» у метро (фото).