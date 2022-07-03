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    Політика

    Кінокомпанія Universal Pictures остаточно йде з Росії

    Universal Pictures остаточно йде з Росії - Кінокомпанія Universal Pictures остаточно йде з Росії
    Universal Pictures остаточно йде з Росії
    фото з відкритих джерел

    Офіс компанії у РФ буде закрито

    Кінокомпанія Universal Pictures оголосила про остаточне припинення своєї діяльності у Росії. Про це повідомляє «Голос Америки».

    Офіс компанії у РФ буде закрито. Universal Pictures надіслала лист кільком кінотеатрам, у якому повідомляється про рішення материнської компанії припинити діяльність у Росії через «численні складнощі», з якими стикаються іноземні компанії.

    Раніше через російське вторгнення в Україну призупинили прокат своїх фільмів у РФ кінокомпанії Disney, Warner Brothers і Sony.

    Нагадаємо, Procter & Gamble не буде працювати в країні-агресорці. Нагадаємо, Adidas призупиняє роботу в РФ «до подальшого повідомлення». Також Nissan іде з РФ і надасть допомогу для України.

    Крім того, відомі бренди оголосили Росії бойкот: список. Rolex і Universal Music зупиняють роботу в Росії. А ще Coca-Cola і Pepsi теж припиняють роботу на російському ринку.

    Крім того, Starbucks теж іде з Росії. Як відомо, Ferrari йде з російського ринку і пожертвує 1 млн євро Україні.

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    Теги: росія окупанти війна Україна фільм окупація Sony #stoprussia
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    Кінокомпанія Universal Pictures остаточно йде з Росії