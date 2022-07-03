Кінокомпанія Universal Pictures остаточно йде з Росії

Офіс компанії у РФ буде закрито

Кінокомпанія Universal Pictures оголосила про остаточне припинення своєї діяльності у Росії. Про це повідомляє «Голос Америки».

Офіс компанії у РФ буде закрито. Universal Pictures надіслала лист кільком кінотеатрам, у якому повідомляється про рішення материнської компанії припинити діяльність у Росії через «численні складнощі», з якими стикаються іноземні компанії.

Раніше через російське вторгнення в Україну призупинили прокат своїх фільмів у РФ кінокомпанії Disney, Warner Brothers і Sony.

Нагадаємо, Procter & Gamble не буде працювати в країні-агресорці. Нагадаємо, Adidas призупиняє роботу в РФ «до подальшого повідомлення». Також Nissan іде з РФ і надасть допомогу для України.

Крім того, відомі бренди оголосили Росії бойкот: список. Rolex і Universal Music зупиняють роботу в Росії. А ще Coca-Cola і Pepsi теж припиняють роботу на російському ринку.

Крім того, Starbucks теж іде з Росії. Як відомо, Ferrari йде з російського ринку і пожертвує 1 млн євро Україні.

Читайте також: