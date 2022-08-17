Держкіно вирішило ліквідувати Довженко-Центр: що буде з кіноархівом

Довженко-Центр перейшов у підпорядкування Держкіно у 2021 році

Усі фільми з колекції та майно «Довженко-Центру» мають бути передані Держустанові «Науковий центр кінематографії України»

Державне агентство України з питань кіно видало наказ про реорганізацію найбільшого і єдиного міжнародно визнаного кіноархіву України Довженко-Центру. Про це повідомила пресслужба Центру.

Як наголошується у повідомленні, наказ Держкіно про реорганізацію де-факто означає ліквідацію національного кіноархіву, який з 1994 року послідовно займається збереженням, дослідженням та популяризацією українського кіно.

Згідно з наказом Держкіно всі фільми з колекції та майно «Довженко-Центру» мають бути передані Державній установі «Науковий центр кінематографії України», основним видом діяльності котрої за даними ЄДРПОУ є «вища освіта». Зі структури Центру має бути виокремлено Державне підприємство «Українська анімаційна студія», до якої будуть передані авторські права на українську анімацію, що зараз належать Центру. Співробітників Центру має бути повідомлено про можливе звільнення.

«Таким чином відповідати за унікальну кінематографічну спадщину України Держкіно доручає де-факто «сплячій» установі, що з моменту свого заснування за часів Януковича в 2011 році не здійснювала жодної діяльності, не має штату, відповідних компетенцій, сайту тощо», – йдеться у заяві Довженко-Центру.

У повідомленні також зазначається, що у наказі про реорганізацію не згадано кіноархівну та музейну колекції Довженко-Центру, котрі є частиною відповідно державного архівного та музейного фондів України та підпадають під дію окремого законодавства.

«Ані в преамбулі наказу, ані в публічній комунікації Держкіно не обґрунтувало таке своє рішення. Не врахувавши пропозиції «Довженко-Центру» щодо подальшої діяльності та не розробивши стратегічний план його розвитку, як того вимагає розпорядження Кабінету міністрів України № 91-р від 26.01.2022, Держкіно вирішило розділити цілісну колекцію «Довженко-Центру», що формувалась з 1960-х років, між різними структурами.

Передача колекції національного кіноархіву з високою репутацією у світі до фейкової установи – величезний удар по міжнародному іміджу української влади, особливо під час війни, коли Україна у крові виборює власну ідентичність. Цей удар має всі ознаки зазіхання на національну пам'ять і може вважатися підривом державності і зрадою національних інтересів», – заявили в установі.

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Довженко-Центр – найбільший і єдиний міжнародно визнаний кіноархів України, в якому зберігається понад 10 тис. найменувань (більше 60 тис. одиниць зберігання) художніх, документальних, анімаційних українських та закордонних фільмів, понад 24 тис. архівних документів з історії українського кіно, понад 400 музейних експонатів. Єдиний український представник в Міжнародній федерації кіноархівів (FIAF). Колекція Довженко-Центру є найбільшою в світі збіркою творів українського кіномистецтва.

Нагадаємо, влітку 2021 року Довженко-Центр офіційно перейшов у пряме підпорядкування Держкіно України. Центр був у підпорядкуванні Мінкульту з моменту створення у 1994 році.

Колектив Довженко-центру виступав проти переведення у підпорядкування Держкіно.

До слова, навесні 2021 року новою директоркою Довженко-центру стала Олена Гончарук. Раніше Гончарук працювала директоркою Музею кіно в Національному центрі Олександра Довженка.